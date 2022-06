CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1071 1-4 Sep 1084 3-4 Dec 1097 1-4 Mar 1106 3-4 May 1111 1-4 Jul 1093 1-4 Sep 1081 1-4 Dec 1071 1-2 Mar 1055 3-4 May 1036 3-4 Jul 978 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 773 Sep 729 1-4 Dec 716 3-4 Mar 721 1-4 May 722 1-2 Jul 718 1-2 Sep 669 Dec 647 1-2 Mar 653 1-4 May 654 Jul 651 1-4 Sep 591 3-4 Dec 577 1-2 Jul 586 3-4 Dec 549 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 667 1-2 Sep 633 1-2 Dec 631 1-4 Mar 629 1-4 May 625 1-2 Jul 625 1-4 Sep 578 3-4 Dec 578 3-4 Mar 571 May 568 1-4 Jul 543 1-2 Sep 559 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1769 Aug 1679 3-4 Sep 1600 1-4 Nov 1582 1-4 Jan 1584 1-2 Mar 1569 May 1564 1-2 Jul 1559 1-2 Aug 1532 1-4 Sep 1473 1-4 Nov 1429 1-2 Jan 1431 Mar 1418 3-4 May 1415 1-2 Jul 1415 1-4 Aug 1411 1-4 Sep 1407 3-4 Nov 1346 1-4 Jul 1341 1-4 Nov 1307 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 82.63 Aug 80.25 Sep 79.03 Oct 78.27 Dec 78.02 Jan 77.51 Mar 76.55 May 75.56 Jul 74.56 Aug 73.37 Sep 72.35 Oct 71.46 Dec 71.21 Jan 70.77 Mar 70.31 May 70.15 Jul 70.08 Aug 69.95 Sep 69.84 Oct 69.74 Dec 68.98 Jul 68.68 Oct 68.68 Dec 68.35 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 427.50 Aug 417.20 Sep 408.50 Oct 401.10 Dec 402.00 Jan 400.20 Mar 395.10 May 393.00 Jul 392.30 Aug 386.10 Sep 377.50 Oct 367.00 Dec 366.70 Jan 365.10 Mar 360.30 May 358.90 Jul 358.10 Aug 358.10 Sep 348.60 Oct 339.30 Dec 337.90 Jul 337.20 Oct 337.20 Dec 337.20