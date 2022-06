CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1074 3-4 Sep 1088 1-4 Dec 1101 3-4 Mar 1113 May 1118 1-2 Jul 1102 3-4 Sep 1091 1-4 Dec 1080 1-2 Mar 1066 1-4 May 1048 1-2 Jul 980 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 764 1-2 Sep 727 3-4 Dec 717 3-4 Mar 722 3-4 May 724 Jul 719 3-4 Sep 667 1-4 Dec 644 1-4 Mar 650 May 651 1-4 Jul 647 1-2 Sep 588 Dec 574 3-4 Jul 584 Dec 547 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 661 1-2 Sep 624 3-4 Dec 622 1-4 Mar 621 May 617 1-4 Jul 617 Sep 570 1-2 Dec 570 1-2 Mar 562 3-4 May 560 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1740 Aug 1662 3-4 Sep 1588 1-2 Nov 1568 Jan 1572 Mar 1559 3-4 May 1556 Jul 1551 3-4 Aug 1526 Sep 1468 3-4 Nov 1427 Jan 1429 Mar 1417 1-4 May 1413 3-4 Jul 1413 1-2 Aug 1409 1-2 Sep 1406 Nov 1342 3-4 Jul 1337 3-4 Nov 1304 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 82.94 Aug 80.96 Sep 79.91 Oct 79.27 Dec 79.04 Jan 78.54 Mar 77.56 May 76.56 Jul 75.54 Aug 74.32 Sep 73.23 Oct 72.38 Dec 72.12 Jan 71.69 Mar 71.24 May 71.08 Jul 71.02 Aug 70.89 Sep 70.78 Oct 70.68 Dec 69.92 Jul 69.62 Oct 69.62 Dec 69.29 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 415.60 Aug 407.70 Sep 401.10 Oct 395.30 Dec 396.70 Jan 395.40 Mar 390.80 May 388.70 Jul 388.30 Aug 382.80 Sep 374.70 Oct 363.80 Dec 363.40 Jan 361.40 Mar 356.60 May 355.20 Jul 354.40 Aug 354.40 Sep 344.90 Oct 335.60 Dec 335.10 Dec 335.10