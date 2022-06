WTA Internacional de Valencia Results

Tuesday At Club de Tenis Sporting Club de Tenis Valencia Valencia, Spain Purse: €92,742 Surface: Red clay VALENCIA, SPAIN (AP) _ Results Tuesday from Internacional de Valencia at Club de Tenis Sporting Club de Tenis Valencia (seedings in parentheses): Women's Singles Round of 32

Zheng Qinwen (3), China, def. Andrea Lazaro Garcia, Spain, 6-4, 6-2.

Ekaterine Gorgodze, Georgia, def. Diane Parry, France, 7-6 (4), 7-6 (3).

Viktoriya Tomova, Bulgaria, def. Sara Errani, Italy, 6-4, 6-3.

Reka Luca Jani, Hungary, def. Dalma Galfi (8), Hungary, 6-3, 6-2.

Arantxa Rus (4), Netherlands, def. Irene Burillo Escorihuela, Spain, 6-2, 7-6 (2).

Varvara Gracheva (2), Russia, def. Renata Zarazua, Mexico, 7-5, 7-6 (3).

Nuria Parrizas Diaz (1), Spain, def. Elsa Jacquemot, France, 4-6, 6-1, 6-4.

Irina Bara, Romania, def. Olga Danilovic, Serbia, 6-2, 6-4.

Katarina Zavatska, Ukraine, def. Angela Fita Boluda, Spain, 6-4, 3-6, 6-3.

Leyre Romero Gormaz, Spain, def. Solana Sierra, Argentina, 7-5, 6-2.