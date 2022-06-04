US Women's Open Par Scores

Friday
At Pine Needles Golf Course
Souther Pines, N.C.
Purse: $10 million
Yardage: 6,638; Par: 71
Second Round
Missed Cut
|Mina Harigae
|64-69—133
|-9
|Minjee Lee
|67-66—133
|-9
|Hye Jin Choi
|71-64—135
|-7
|Anna Nordqvist
|67-68—135
|-7
|Jin Young Ko
|69-67—136
|-6
|Ingrid Lindblad
|65-71—136
|-6
|Moriya Jutanugarn
|69-68—137
|-5
|Sei Young Kim
|69-68—137
|-5
|Megan Khang
|71-67—138
|-4
|Bronte Law
|69-69—138
|-4
|Andrea Lee
|70-68—138
|-4
|Ryann O'Toole
|67-71—138
|-4
|Sung Hyun Park
|69-69—138
|-4
|Eun-Hee Ji
|70-69—139
|-3
|Nelly Korda
|70-69—139
|-3
|Lexi Thompson
|68-71—139
|-3
|Lauren Hartlage
|71-69—140
|-2
|Xiyu Lin
|71-69—140
|-2
|Leona Maguire
|70-70—140
|-2
|Lilia Vu
|71-69—140
|-2
|Hannah Green
|70-71—141
|-1
|Lydia Ko
|72-69—141
|-1
|Sakura Koiwai
|70-71—141
|-1
|Somi Lee
|73-68—141
|-1
|Amy Olson
|69-72—141
|-1
|Lizette Salas
|71-70—141
|-1
|Brittany Altomare
|73-69—142
|E
|Na Rin An
|72-70—142
|E
|Celine Boutier
|71-71—142
|E
|Amanda Doherty
|70-72—142
|E
|Ally Ewing
|68-74—142
|E
|Jessica Korda
|72-70—142
|E
|Mao Saigo
|70-72—142
|E
|Bailey Shoemaker
|72-70—142
|E
|Yuna Takagi
|74-68—142
|E
|Pajaree Anannarukarn
|70-73—143
|+1
|Pia Babnik
|72-71—143
|+1
|Matilda Castren
|69-74—143
|+1
|Carlota Ciganda
|74-69—143
|+1
|Allisen Corpuz
|69-74—143
|+1
|Isi Gabsa
|74-69—143
|+1
|Georgia Hall
|72-71—143
|+1
|Nasa Hataoka
|71-72—143
|+1
|Charley Hull
|75-68—143
|+1
|In-Kyung Kim
|71-72—143
|+1
|Frida Kinhult
|73-70—143
|+1
|Jennifer Kupcho
|72-71—143
|+1
|Jeongeun Lee6
|73-70—143
|+1
|Annie Park
|69-74—143
|+1
|Marissa Steen
|72-71—143
|+1
|Rose Zhang
|72-71—143
|+1
|Tiffany Chan
|72-72—144
|+2
|Allison Emrey
|71-73—144
|+2
|Linnea Johansson
|71-73—144
|+2
|A Lim Kim
|74-70—144
|+2
|Alison Lee
|72-72—144
|+2
|Yealimi Noh
|72-72—144
|+2
|Atthaya Thitikul
|71-73—144
|+2
|Marina Alex
|73-72—145
|+3
|Saki Baba
|73-72—145
|+3
|In Gee Chun
|72-73—145
|+3
|Sofia Garcia
|72-73—145
|+3
|Brooke Henderson
|72-73—145
|+3
|Danielle Kang
|71-74—145
|+3
|Grace Kim
|73-72—145
|+3
|Cheyenne Knight
|74-71—145
|+3
|Maude-Aimee Leblanc
|72-73—145
|+3
|Caroline Masson
|72-73—145
|+3
|Bianca Pagdanganan
|75-70—145
|+3
|Angel Yin
|71-74—145
|+3
|Ai Suzuki
|78-WD
|
|Gemma Dryburgh
|73-73—146
|+4
|Ami Gianchandani
|71-75—146
|+4
|Sarah Kemp
|76-70—146
|+4
|Nanna Koerstz Madsen
|74-72—146
|+4
|Pernilla Lindberg
|75-71—146
|+4
|Stephanie Meadow
|72-74—146
|+4
|Yuna Nishimura
|73-73—146
|+4
|Bohyun Park
|73-73—146
|+4
|Madelene Sagstrom
|69-77—146
|+4
|Bethany Wu
|71-75—146
|+4
|Dottie Ardina
|78-69—147
|+5
|Muni He
|73-74—147
|+5
|Hyo Joo Kim
|72-75—147
|+5
|Auston Kim
|78-69—147
|+5
|Ilhee Lee
|71-76—147
|+5
|Catherine Park
|74-73—147
|+5
|Robynn Ree
|73-74—147
|+5
|Michelle Wie West
|73-74—147
|+5
|Britney Yada
|74-73—147
|+5
|Mariel Galdiano
|75-73—148
|+6
|Nicole Garcia
|73-75—148
|+6
|Mayu Hamada
|74-74—148
|+6
|Sara Im
|74-74—148
|+6
|Ariya Jutanugarn
|73-75—148
|+6
|Lauren Kim
|75-73—148
|+6
|Brittany Lang
|76-72—148
|+6
|Stacy Lewis
|74-74—148
|+6
|Lucy Li
|74-74—148
|+6
|Gaby Lopez
|72-76—148
|+6
|Smilla Sonderby
|75-73—148
|+6
|Jensen Castle
|74-75—149
|+7
|Ayaka Furue
|74-75—149
|+7
|Alicia Joo
|73-76—149
|+7
|Lauren Kim
|70-79—149
|+7
|Anna Morgan
|76-73—149
|+7
|Paula Reto
|74-75—149
|+7
|Gabriela Ruffels
|74-75—149
|+7
|Patty Tavatanakit
|71-78—149
|+7
|Momoko Ueda
|78-71—149
|+7
|Na Yeon Choi
|75-75—150
|+8
|Daniela Darquea
|74-76—150
|+8
|Ingrid Gutierrez Nunez
|73-77—150
|+8
|Alexa Pano
|76-74—150
|+8
|Sophia Popov
|71-79—150
|+8
|Mel Reid
|75-75—150
|+8
|Hae-Ran Ryu
|74-76—150
|+8
|So Yeon Ryu
|74-76—150
|+8
|Kathleen Scavo
|73-77—150
|+8
|Hinako Shibuno
|76-74—150
|+8
|Amy Yang
|79-71—150
|+8
|Kylee Choi
|75-76—151
|+9
|Laney Frye
|76-75—151
|+9
|Mirim Lee
|75-76—151
|+9
|Pornanong Phatlum
|77-74—151
|+9
|Yuka Saso
|77-74—151
|+9
|Angela Stanford
|75-76—151
|+9
|Maja Stark
|74-77—151
|+9
|Yunxuang Zhang
|77-74—151
|+9
|Lauren Gomez
|74-78—152
|+10
|Jillian Hollis
|74-78—152
|+10
|Minsol Kim
|76-76—152
|+10
|Karen Kim
|77-75—152
|+10
|Wenbo Liu
|77-75—152
|+10
|Yuri Onishi
|75-77—152
|+10
|Anna Davis
|81-72—153
|+11
|Louise Duncan
|75-78—153
|+11
|Jaye Marie Green
|75-78—153
|+11
|Annabell Fuller
|79-75—154
|+12
|Melanie Green
|76-78—154
|+12
|Lydia Hall
|73-81—154
|+12
|Alyaa Abdulghany
|81-74—155
|+13
|Julianne Alvarez
|74-81—155
|+13
|Karissa Kilby
|77-78—155
|+13
|Emma McMyler
|74-81—155
|+13
|Annika Sorenstam
|74-81—155
|+13
|Jeonghyun Lee
|78-78—156
|+14
|Alexandra Forsterling
|80-77—157
|+15
|Natsumi Hayakawa
|81-76—157
|+15
|Lauren Miller
|80-77—157
|+15
|Nika Ito
|80-78—158
|+16
|Malak Bouraeda
|79-81—160
|+18
|Blakesly Brock
|80-81—161
|+19
|Bailey Davis
|87-74—161
|+19
|Pauline Roussin-Bouchard
|81-81—162
|+20
|Gabby Lemieux
|82-81—163
|+21