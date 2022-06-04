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US Women's Open Par Scores

By Associated Press
2022/06/04 09:14
US Women's Open Par Scores

Friday At Pine Needles Golf Course Souther Pines, N.C. Purse: $10 million Yardage: 6,638; Par: 71 Second Round

Mina Harigae 64-69—133 -9
Minjee Lee 67-66—133 -9
Hye Jin Choi 71-64—135 -7
Anna Nordqvist 67-68—135 -7
Jin Young Ko 69-67—136 -6
Ingrid Lindblad 65-71—136 -6
Moriya Jutanugarn 69-68—137 -5
Sei Young Kim 69-68—137 -5
Megan Khang 71-67—138 -4
Bronte Law 69-69—138 -4
Andrea Lee 70-68—138 -4
Ryann O'Toole 67-71—138 -4
Sung Hyun Park 69-69—138 -4
Eun-Hee Ji 70-69—139 -3
Nelly Korda 70-69—139 -3
Lexi Thompson 68-71—139 -3
Lauren Hartlage 71-69—140 -2
Xiyu Lin 71-69—140 -2
Leona Maguire 70-70—140 -2
Lilia Vu 71-69—140 -2
Hannah Green 70-71—141 -1
Lydia Ko 72-69—141 -1
Sakura Koiwai 70-71—141 -1
Somi Lee 73-68—141 -1
Amy Olson 69-72—141 -1
Lizette Salas 71-70—141 -1
Brittany Altomare 73-69—142 E
Na Rin An 72-70—142 E
Celine Boutier 71-71—142 E
Amanda Doherty 70-72—142 E
Ally Ewing 68-74—142 E
Jessica Korda 72-70—142 E
Mao Saigo 70-72—142 E
Bailey Shoemaker 72-70—142 E
Yuna Takagi 74-68—142 E
Pajaree Anannarukarn 70-73—143 +1
Pia Babnik 72-71—143 +1
Matilda Castren 69-74—143 +1
Carlota Ciganda 74-69—143 +1
Allisen Corpuz 69-74—143 +1
Isi Gabsa 74-69—143 +1
Georgia Hall 72-71—143 +1
Nasa Hataoka 71-72—143 +1
Charley Hull 75-68—143 +1
In-Kyung Kim 71-72—143 +1
Frida Kinhult 73-70—143 +1
Jennifer Kupcho 72-71—143 +1
Jeongeun Lee6 73-70—143 +1
Annie Park 69-74—143 +1
Marissa Steen 72-71—143 +1
Rose Zhang 72-71—143 +1
Tiffany Chan 72-72—144 +2
Allison Emrey 71-73—144 +2
Linnea Johansson 71-73—144 +2
A Lim Kim 74-70—144 +2
Alison Lee 72-72—144 +2
Yealimi Noh 72-72—144 +2
Atthaya Thitikul 71-73—144 +2
Marina Alex 73-72—145 +3
Saki Baba 73-72—145 +3
In Gee Chun 72-73—145 +3
Sofia Garcia 72-73—145 +3
Brooke Henderson 72-73—145 +3
Danielle Kang 71-74—145 +3
Grace Kim 73-72—145 +3
Cheyenne Knight 74-71—145 +3
Maude-Aimee Leblanc 72-73—145 +3
Caroline Masson 72-73—145 +3
Bianca Pagdanganan 75-70—145 +3
Angel Yin 71-74—145 +3
Ai Suzuki 78-WD
Missed Cut
Gemma Dryburgh 73-73—146 +4
Ami Gianchandani 71-75—146 +4
Sarah Kemp 76-70—146 +4
Nanna Koerstz Madsen 74-72—146 +4
Pernilla Lindberg 75-71—146 +4
Stephanie Meadow 72-74—146 +4
Yuna Nishimura 73-73—146 +4
Bohyun Park 73-73—146 +4
Madelene Sagstrom 69-77—146 +4
Bethany Wu 71-75—146 +4
Dottie Ardina 78-69—147 +5
Muni He 73-74—147 +5
Hyo Joo Kim 72-75—147 +5
Auston Kim 78-69—147 +5
Ilhee Lee 71-76—147 +5
Catherine Park 74-73—147 +5
Robynn Ree 73-74—147 +5
Michelle Wie West 73-74—147 +5
Britney Yada 74-73—147 +5
Mariel Galdiano 75-73—148 +6
Nicole Garcia 73-75—148 +6
Mayu Hamada 74-74—148 +6
Sara Im 74-74—148 +6
Ariya Jutanugarn 73-75—148 +6
Lauren Kim 75-73—148 +6
Brittany Lang 76-72—148 +6
Stacy Lewis 74-74—148 +6
Lucy Li 74-74—148 +6
Gaby Lopez 72-76—148 +6
Smilla Sonderby 75-73—148 +6
Jensen Castle 74-75—149 +7
Ayaka Furue 74-75—149 +7
Alicia Joo 73-76—149 +7
Lauren Kim 70-79—149 +7
Anna Morgan 76-73—149 +7
Paula Reto 74-75—149 +7
Gabriela Ruffels 74-75—149 +7
Patty Tavatanakit 71-78—149 +7
Momoko Ueda 78-71—149 +7
Na Yeon Choi 75-75—150 +8
Daniela Darquea 74-76—150 +8
Ingrid Gutierrez Nunez 73-77—150 +8
Alexa Pano 76-74—150 +8
Sophia Popov 71-79—150 +8
Mel Reid 75-75—150 +8
Hae-Ran Ryu 74-76—150 +8
So Yeon Ryu 74-76—150 +8
Kathleen Scavo 73-77—150 +8
Hinako Shibuno 76-74—150 +8
Amy Yang 79-71—150 +8
Kylee Choi 75-76—151 +9
Laney Frye 76-75—151 +9
Mirim Lee 75-76—151 +9
Pornanong Phatlum 77-74—151 +9
Yuka Saso 77-74—151 +9
Angela Stanford 75-76—151 +9
Maja Stark 74-77—151 +9
Yunxuang Zhang 77-74—151 +9
Lauren Gomez 74-78—152 +10
Jillian Hollis 74-78—152 +10
Minsol Kim 76-76—152 +10
Karen Kim 77-75—152 +10
Wenbo Liu 77-75—152 +10
Yuri Onishi 75-77—152 +10
Anna Davis 81-72—153 +11
Louise Duncan 75-78—153 +11
Jaye Marie Green 75-78—153 +11
Annabell Fuller 79-75—154 +12
Melanie Green 76-78—154 +12
Lydia Hall 73-81—154 +12
Alyaa Abdulghany 81-74—155 +13
Julianne Alvarez 74-81—155 +13
Karissa Kilby 77-78—155 +13
Emma McMyler 74-81—155 +13
Annika Sorenstam 74-81—155 +13
Jeonghyun Lee 78-78—156 +14
Alexandra Forsterling 80-77—157 +15
Natsumi Hayakawa 81-76—157 +15
Lauren Miller 80-77—157 +15
Nika Ito 80-78—158 +16
Malak Bouraeda 79-81—160 +18
Blakesly Brock 80-81—161 +19
Bailey Davis 87-74—161 +19
Pauline Roussin-Bouchard 81-81—162 +20
Gabby Lemieux 82-81—163 +21