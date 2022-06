CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1040 Sep 1051 3-4 Dec 1063 Mar 1072 1-2 May 1076 1-2 Jul 1058 1-4 Sep 1042 1-2 Dec 1029 Mar 1012 1-2 May 987 3-4 Jul 920 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 727 Sep 701 1-4 Dec 690 Mar 695 1-4 May 696 3-4 Jul 693 1-2 Sep 646 1-4 Dec 626 3-4 Mar 632 1-2 May 633 3-4 Jul 630 1-2 Sep 571 Dec 562 Jul 571 1-4 Dec 535 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 690 1-2 Sep 636 3-4 Dec 630 1-4 Mar 628 1-4 May 624 1-2 Jul 624 1-4 Sep 577 3-4 Dec 577 3-4 Mar 570 May 567 1-4 Jul 551 Sep 566 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1697 3-4 Aug 1633 3-4 Sep 1559 3-4 Nov 1527 Jan 1531 Mar 1523 May 1522 3-4 Jul 1521 Aug 1495 1-4 Sep 1445 Nov 1404 3-4 Jan 1406 1-2 Mar 1395 1-4 May 1391 3-4 Jul 1391 Aug 1387 Sep 1383 1-2 Nov 1317 1-2 Jul 1312 1-2 Nov 1278 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 81.85 Aug 79.52 Sep 78.26 Oct 77.38 Dec 77.07 Jan 76.54 Mar 75.56 May 74.74 Jul 73.95 Aug 72.87 Sep 71.99 Oct 71.13 Dec 70.87 Jan 70.42 Mar 70.03 May 69.90 Jul 69.83 Aug 69.71 Sep 69.59 Oct 69.47 Dec 68.92 Jul 68.64 Oct 68.64 Dec 68.31 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 407.90 Aug 401.00 Sep 394.70 Oct 389.50 Dec 390.90 Jan 389.90 Mar 385.50 May 384.00 Jul 384.00 Aug 379.00 Sep 371.40 Oct 360.90 Dec 360.70 Jan 358.50 Mar 353.90 May 351.60 Jul 350.80 Aug 350.80 Sep 341.30 Oct 332.00 Dec 333.00 Dec 333.00