US Women's Open Par Scores

Thursday At Pine Needles Golf Course Souther Pines, N.C. Purse: $10 million Yardage: 6,638; Par: 71 First Round

Mina Harigae 30-34—64 -7 Ingrid Lindblad 30-35—65 -6 Minjee Lee 33-34—67 -4 Anna Nordqvist 36-31—67 -4 Ryann O'Toole 33-34—67 -4 Ally Ewing 31-37—68 -3 Lexi Thompson 33-35—68 -3 Matilda Castren 35-34—69 -2 Allisen Corpuz 33-36—69 -2 Moriya Jutanugarn 33-36—69 -2 Sei Young Kim 34-35—69 -2 Jin Young Ko 34-35—69 -2 Bronte Law 33-36—69 -2 Amy Olson 34-35—69 -2 Annie Park 34-35—69 -2 Sung Hyun Park 34-35—69 -2 Madelene Sagstrom 33-36—69 -2 Pajaree Anannarukarn 34-36—70 -1 Amanda Doherty 33-37—70 -1 Hannah Green 34-36—70 -1 Eun-Hee Ji 34-36—70 -1 Lauren Kim 34-36—70 -1 Sakura Koiwai 35-35—70 -1 Nelly Korda 33-37—70 -1 Andrea Lee 32-38—70 -1 Leona Maguire 34-36—70 -1 Mao Saigo 35-35—70 -1 Celine Boutier 37-34—71 E Hye Jin Choi 35-36—71 E Allison Emrey 35-36—71 E Ami Gianchandani 37-34—71 E Lauren Hartlage 34-37—71 E Nasa Hataoka 34-37—71 E Linnea Johansson 34-37—71 E Danielle Kang 35-36—71 E Megan Khang 36-35—71 E In-Kyung Kim 36-35—71 E Ilhee Lee 36-35—71 E Xiyu Lin 37-34—71 E Sophia Popov 32-39—71 E Lizette Salas 36-35—71 E Patty Tavatanakit 36-35—71 E Atthaya Thitikul 36-35—71 E Lilia Vu 34-37—71 E Bethany Wu 34-37—71 E Angel Yin 35-36—71 E Na Rin An 35-37—72 +1 Pia Babnik 34-38—72 +1 Tiffany Chan 34-38—72 +1 In Gee Chun 34-38—72 +1 Sofia Garcia 36-36—72 +1 Georgia Hall 36-36—72 +1 Brooke Henderson 34-38—72 +1 Hyo Joo Kim 33-39—72 +1 Lydia Ko 36-36—72 +1 Jessica Korda 34-38—72 +1 Jennifer Kupcho 36-36—72 +1 Maude-Aimee Leblanc 35-37—72 +1 Alison Lee 34-38—72 +1 Gaby Lopez 35-37—72 +1 Caroline Masson 34-38—72 +1 Stephanie Meadow 34-38—72 +1 Yealimi Noh 35-37—72 +1 Bailey Shoemaker 36-36—72 +1 Marissa Steen 37-35—72 +1 Rose Zhang 36-36—72 +1 Marina Alex 37-36—73 +2 Brittany Altomare 37-36—73 +2 Saki Baba 35-38—73 +2 Gemma Dryburgh 36-37—73 +2 Nicole Garcia 36-37—73 +2 Ingrid Gutierrez Nunez 34-39—73 +2 Lydia Hall 38-35—73 +2 Muni He 36-37—73 +2 Alicia Joo 36-37—73 +2 Ariya Jutanugarn 36-37—73 +2 Grace Kim 36-37—73 +2 Frida Kinhult 36-37—73 +2 Somi Lee 36-37—73 +2 Jeongeun Lee6 35-38—73 +2 Yuna Nishimura 36-37—73 +2 Bohyun Park 36-37—73 +2 Robynn Ree 37-36—73 +2 Kathleen Scavo 34-39—73 +2 Michelle Wie West 34-39—73 +2 Julianne Alvarez 36-38—74 +3 Jensen Castle 35-39—74 +3 Carlota Ciganda 36-38—74 +3 Daniela Darquea 35-39—74 +3 Ayaka Furue 32-42—74 +3 Isi Gabsa 35-39—74 +3 Lauren Gomez 35-39—74 +3 Mayu Hamada 37-37—74 +3 Jillian Hollis 35-39—74 +3 Sara Im 35-39—74 +3 A Lim Kim 37-37—74 +3 Cheyenne Knight 36-38—74 +3 Nanna Koerstz Madsen 36-38—74 +3 Stacy Lewis 36-38—74 +3 Lucy Li 36-38—74 +3 Emma McMyler 37-37—74 +3 Catherine Park 36-38—74 +3 Paula Reto 37-37—74 +3 Gabriela Ruffels 35-39—74 +3 Hae-Ran Ryu 35-39—74 +3 So Yeon Ryu 34-40—74 +3 Annika Sorenstam 37-37—74 +3 Maja Stark 36-38—74 +3 Yuna Takagi 34-40—74 +3 Britney Yada 37-37—74 +3 Na Yeon Choi 35-40—75 +4 Kylee Choi 35-40—75 +4 Louise Duncan 38-37—75 +4 Mariel Galdiano 37-38—75 +4 Jaye Marie Green 35-40—75 +4 Charley Hull 37-38—75 +4 Lauren Kim 37-38—75 +4 Mirim Lee 39-36—75 +4 Pernilla Lindberg 39-36—75 +4 Yuri Onishi 36-39—75 +4 Bianca Pagdanganan 36-39—75 +4 Mel Reid 36-39—75 +4 Smilla Sonderby 38-37—75 +4 Angela Stanford 36-39—75 +4 Laney Frye 35-41—76 +5 Melanie Green 37-39—76 +5 Sarah Kemp 40-36—76 +5 Minsol Kim 36-40—76 +5 Brittany Lang 37-39—76 +5 Anna Morgan 36-40—76 +5 Alexa Pano 39-37—76 +5 Hinako Shibuno 39-37—76 +5 Karissa Kilby 34-43—77 +6 Karen Kim 37-40—77 +6 Wenbo Liu 40-37—77 +6 Pornanong Phatlum 37-40—77 +6 Yuka Saso 39-38—77 +6 Yunxuang Zhang 42-35—77 +6 Dottie Ardina 36-42—78 +7 Auston Kim 37-41—78 +7 Jeonghyun Lee 39-39—78 +7 Ai Suzuki 39-39—78 +7 Momoko Ueda 39-39—78 +7 Malak Bouraeda 36-43—79 +8 Annabell Fuller 39-40—79 +8 Amy Yang 37-42—79 +8 Blakesly Brock 38-42—80 +9 Alexandra Forsterling 37-43—80 +9 Nika Ito 41-39—80 +9 Lauren Miller 38-42—80 +9 Alyaa Abdulghany 41-40—81 +10 Anna Davis 42-39—81 +10 Natsumi Hayakawa 39-42—81 +10 Pauline Roussin-Bouchard 40-41—81 +10 Gabby Lemieux 40-42—82 +11 Bailey Davis 40-47—87 +16