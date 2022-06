CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1041 1-4 Sep 1052 1-4 Dec 1063 3-4 Mar 1070 1-4 May 1063 1-4 Jul 1030 Sep 1007 1-4 Dec 996 1-4 Mar 980 1-2 May 955 1-4 Jul 906 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 731 1-4 Sep 703 3-4 Dec 691 1-2 Mar 696 1-2 May 697 3-4 Jul 694 1-4 Sep 643 3-4 Dec 621 3-4 Mar 628 May 629 3-4 Jul 627 1-4 Sep 560 3-4 Dec 551 1-2 Jul 560 3-4 Dec 525 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 646 1-2 Sep 626 Dec 623 1-2 Mar 625 May 621 1-4 Jul 621 Sep 575 3-4 Dec 575 3-4 Jul 551 1-2 Sep 567 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1690 1-4 Aug 1625 Sep 1550 1-4 Nov 1515 1-4 Jan 1520 Mar 1514 1-2 May 1514 1-4 Jul 1512 1-4 Aug 1487 1-4 Sep 1433 Nov 1393 1-2 Jan 1395 1-4 Mar 1384 May 1380 3-4 Jul 1379 3-4 Aug 1376 Sep 1372 3-4 Nov 1305 1-4 Jul 1305 1-4 Nov 1266 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 78.11 Aug 76.74 Sep 75.93 Oct 75.26 Dec 75.09 Jan 74.71 Mar 73.97 May 73.33 Jul 72.67 Aug 71.75 Sep 70.92 Oct 70.13 Dec 69.86 Jan 69.45 Mar 68.98 May 68.85 Jul 68.76 Aug 68.64 Sep 68.53 Oct 68.43 Dec 67.88 Jul 67.60 Oct 67.60 Dec 67.27 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 412.70 Aug 407.10 Sep 402.10 Oct 397.00 Dec 398.40 Jan 397.30 Mar 392.90 May 391.20 Jul 390.90 Aug 385.50 Sep 377.40 Oct 366.20 Dec 365.90 Jan 364.30 Mar 359.70 May 357.40 Jul 357.10 Aug 357.10 Sep 347.60 Oct 336.00 Dec 336.50 Dec 336.50