CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1087 1-2 Sep 1097 1-2 Dec 1107 Mar 1112 May 1102 1-2 Jul 1071 Sep 1046 1-4 Dec 1034 3-4 Mar 1016 1-4 May 990 3-4 Jul 942 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 753 1-2 Sep 725 Dec 711 1-2 Mar 716 1-2 May 716 3-4 Jul 712 Sep 657 1-2 Dec 635 Mar 641 May 642 1-2 Jul 639 1-2 Sep 573 Dec 563 1-4 Jul 572 1-2 Dec 535 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 669 3-4 Sep 641 1-2 Dec 627 1-2 Mar 623 1-2 May 619 3-4 Jul 619 1-2 Sep 574 1-4 Dec 574 1-4 Mar 566 1-2 May 563 3-4 Jul 551 3-4 Sep 567 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1683 1-4 Aug 1620 1-4 Sep 1544 3-4 Nov 1509 1-2 Jan 1514 1-4 Mar 1507 3-4 May 1508 Jul 1506 1-2 Aug 1485 1-2 Sep 1433 1-4 Nov 1398 Jan 1400 Mar 1388 3-4 May 1385 Jul 1384 1-2 Aug 1380 3-4 Sep 1377 1-2 Nov 1312 Jul 1312 Nov 1272 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 77.92 Aug 76.38 Sep 75.58 Oct 74.92 Dec 74.72 Jan 74.37 Mar 73.65 May 72.98 Jul 72.33 Aug 71.39 Sep 70.59 Oct 69.82 Dec 69.59 Jan 69.18 Mar 68.72 May 68.59 Jul 68.49 Aug 68.37 Sep 68.26 Oct 68.15 Dec 67.69 Jul 67.41 Oct 67.41 Dec 67.08 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 414.80 Aug 410.40 Sep 406.30 Oct 401.20 Dec 402.00 Jan 400.10 Mar 394.60 May 391.60 Jul 390.10 Aug 385.00 Sep 377.70 Oct 367.90 Dec 367.70 Jan 366.30 Mar 361.70 May 359.40 Jul 359.10 Aug 359.10 Sep 349.60 Oct 338.00 Dec 339.00 Jul 339.00 Oct 339.00 Dec 339.00