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MLS Glance

By Associated Press
2022/05/29 22:05
MLS Glance

All Times EDT

Eastern Conference
W L T Pts GF GA
New York City FC 8 3 2 26 25 10
Philadelphia 6 1 7 25 19 10
CF Montréal 7 5 2 23 28 26
New York 6 3 5 23 24 15
Orlando City 6 5 3 21 17 20
Cincinnati 6 7 1 19 21 25
Inter Miami CF 5 6 3 18 15 22
Charlotte FC 5 7 1 16 12 16
Columbus 4 5 4 16 17 16
Atlanta 4 5 4 16 20 20
New England 4 5 4 16 22 23
Toronto FC 4 7 3 15 21 27
D.C. United 4 7 2 14 17 23
Chicago 2 7 5 11 13 20
Western Conference
W L T Pts GF GA
Los Angeles FC 9 3 2 29 29 16
FC Dallas 7 3 4 25 24 13
Real Salt Lake 7 3 4 25 17 17
Austin FC 7 3 3 24 27 14
Nashville 6 4 4 22 18 16
LA Galaxy 6 5 2 20 13 14
Houston 5 6 3 18 17 17
Minnesota United 5 6 3 18 15 15
Colorado 5 6 3 18 16 17
Portland 3 6 6 15 21 25
Vancouver 4 7 2 14 14 23
San Jose 3 6 5 14 25 32
Seattle 4 6 1 13 13 15
Sporting Kansas City 3 8 4 13 13 26

NOTE: Three points for victory, one point for tie.

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Saturday, May 21

Los Angeles FC 2, Columbus 0

New England 3, Cincinnati 2

Toronto FC 2, D.C. United 2, tie

Atlanta 2, Nashville 2, tie

Sunday, May 22

Real Salt Lake 2, CF Montréal 1

Charlotte FC 2, Vancouver 1

New York City FC 1, Chicago 0

Miami 2, New York 0

Minnesota 2, FC Dallas 1

Sporting Kansas City 1, San Jose 1, tie

Orlando City 2, Austin FC 2, tie

Colorado 1, Seattle 0

Houston 3, LA Galaxy 0

Philadelphia 2, Portland 0

Saturday, May 28

Los Angeles FC 3, San Jose 2

Columbus 2, Atlanta 1

New York 4, D.C. United 1

Toronto FC 3, Chicago 2

CF Montréal 4, Cincinnati 3

Philadelphia 1, New England 1, tie

FC Dallas 3, Orlando City 1

Miami 2, Portland 1

New York City FC 1, Minnesota 0

Nashville 3, Colorado 1

Vancouver 1, Sporting Kansas City 0

Real Salt Lake 3, Houston 0

Sunday, May 29

Austin FC at LA Galaxy, 6 p.m.

Charlotte FC at Seattle, 9:30 p.m.

Saturday, June 4

Real Salt Lake at Vancouver, 7 p.m.