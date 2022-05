CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1157 1-2 Sep 1166 1-4 Dec 1173 1-2 Mar 1176 3-4 May 1166 Jul 1122 Sep 1094 1-4 Dec 1081 1-4 Mar 1060 1-2 May 1034 1-2 Jul 985 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 777 1-4 Sep 744 3-4 Dec 730 Mar 733 3-4 May 733 Jul 727 1-4 Sep 667 3-4 Dec 642 1-2 Mar 648 1-4 May 650 Jul 646 1-2 Sep 580 Dec 564 Jul 573 1-4 Dec 536 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 703 3-4 Sep 646 1-2 Dec 633 1-4 Mar 629 May 625 1-4 Jul 625 Sep 579 3-4 Dec 579 3-4 Jul 557 1-4 Sep 573 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1732 1-4 Aug 1663 Sep 1584 1-2 Nov 1544 Jan 1547 3-4 Mar 1539 1-2 May 1539 1-4 Jul 1537 Aug 1516 1-4 Sep 1464 3-4 Nov 1422 1-2 Jan 1424 Mar 1412 1-2 May 1408 3-4 Jul 1408 1-2 Aug 1404 3-4 Sep 1401 1-2 Nov 1335 1-4 Jul 1335 1-4 Nov 1295 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 79.57 Aug 77.49 Sep 76.36 Oct 75.51 Dec 75.16 Jan 74.61 Mar 73.71 May 72.98 Jul 72.17 Aug 71.14 Sep 70.20 Oct 69.39 Dec 69.13 Jan 68.74 Mar 68.29 May 68.15 Jul 68.08 Aug 67.96 Sep 67.84 Oct 67.71 Dec 67.23 Dec 66.63 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 432.30 Aug 427.30 Sep 421.00 Oct 414.40 Dec 415.50 Jan 413.20 Mar 407.60 May 405.10 Jul 403.90 Aug 398.50 Sep 390.60 Oct 380.10 Dec 379.90 Jan 377.90 Mar 375.20 May 370.10 Jul 369.80 Aug 369.80 Sep 360.30 Oct 348.50 Dec 354.70 Dec 354.70