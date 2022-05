KitchenAid Senior PGA Championship Par Scores

Thursday At The GC at Harbor Shores Benton Harbor, Mich. Purse: $3.3 million Yardage: 6,852; Par: 71 First Round

Steven Alker 32-32—64 -7 Bob Estes 31-33—64 -7 Paul Claxton 32-33—65 -6 Mike Weir 34-31—65 -6 Robert Karlsson 34-32—66 -5 Duffy Waldorf 32-34—66 -5 Woody Austin 34-33—67 -4 Shane Bertsch 34-33—67 -4 Chris DiMarco 34-33—67 -4 Ernie Els 34-33—67 -4 Joakim Haeggman 35-32—67 -4 Mark Hensby 35-32—67 -4 Miguel Angel Jimenez 33-34—67 -4 Thomas Levet 36-31—67 -4 Dicky Pride 35-32—67 -4 Gene Sauers 35-32—67 -4 Michael Allen 33-35—68 -3 Stephen Ames 35-33—68 -3 Alex Cejka 35-33—68 -3 K.J. Choi 33-35—68 -3 Darren Clarke 34-34—68 -3 Stephen Dodd 34-34—68 -3 Brian Gay 33-35—68 -3 Padraig Harrington 35-33—68 -3 Brandt Jobe 34-34—68 -3 Bernhard Langer 35-33—68 -3 Scott McCarron 34-34—68 -3 Bob Sowards 35-33—68 -3 Kevin Sutherland 33-35—68 -3 Glen Day 34-35—69 -2 Ricardo Gonzalez 36-33—69 -2 Paul Goydos 34-35—69 -2 Jerry Kelly 35-34—69 -2 James Kingston 35-34—69 -2 Colin Montgomerie 36-33—69 -2 Rod Pampling 34-35—69 -2 Tim Petrovic 35-34—69 -2 Tracy Phillips 34-35—69 -2 Gary Wolstenholme 36-33—69 -2 Olin Browne 34-36—70 -1 Roger Chapman 36-34—70 -1 Clark Dennis 36-34—70 -1 Joe Durant 37-33—70 -1 Peter Fowler 37-33—70 -1 Thongchai Jaidee 38-32—70 -1 Stephen Leaney 35-35—70 -1 Billy Mayfair 37-33—70 -1 Shaun Micheel 36-34—70 -1 Tom Pernice 36-34—70 -1 Mike Reid 35-35—70 -1 John Senden 36-34—70 -1 Jeff Sluman 36-34—70 -1 Paul Stankowski 37-33—70 -1 Mario Tiziani 34-36—70 -1 Kirk Triplett 37-33—70 -1 Charlie Wi 37-33—70 -1 Michael Campbell 37-34—71 E Tim Fleming 36-35—71 E Harrison Frazar 34-37—71 E Larry George 38-33—71 E Retief Goosen 37-34—71 E Tim Herron 37-34—71 E Jeff Maggert 37-34—71 E David McKenzie 35-36—71 E Scott Parel 37-34—71 E Phillip Price 35-36—71 E Brett Quigley 38-33—71 E Ken Tanigawa 37-34—71 E Y.E. Yang 37-34—71 E Billy Andrade 36-36—72 +1 David Branshaw 36-36—72 +1 Paul Broadhurst 38-34—72 +1 John Daly 35-37—72 +1 Marco Dawson 37-35—72 +1 Niclas Fasth 34-38—72 +1 Steve Flesch 35-37—72 +1 Thomas Goegele 36-36—72 +1 Richard Green 36-36—72 +1 Jay Haas 37-35—72 +1 Steve Jones 35-37—72 +1 Rob Labritz 36-36—72 +1 Tom Lehman 37-35—72 +1 John Riegger 36-36—72 +1 Wes Short 35-37—72 +1 David Toms 38-34—72 +1 Omar Uresti 38-34—72 +1 Stuart Appleby 35-38—73 +2 Markus Brier 37-36—73 +2 Tom Byrum 35-38—73 +2 Mark Calcavecchia 40-33—73 +2 Ken Duke 37-36—73 +2 David Frost 38-35—73 +2 Todd Hamilton 38-35—73 +2 Alan Morin 37-36—73 +2 David Morland 37-36—73 +2 Steve Pate 38-35—73 +2 Corey Pavin 37-36—73 +2 Chad Proehl 37-36—73 +2 David Shacklady 36-37—73 +2 Tommy Tolles 38-35—73 +2 Tim Weinhart 38-35—73 +2 Cameron Beckman 38-36—74 +3 Mike Crowley 36-38—74 +3 Scott Dunlap 37-37—74 +3 Frank Esposito 36-38—74 +3 Tom Gillis 39-35—74 +3 Neal Lancaster 37-37—74 +3 David McNabb 33-41—74 +3 Rocco Mediate 39-35—74 +3 Mark Mielke 39-35—74 +3 Mauricio Molina 38-36—74 +3 Del Ponchock 38-36—74 +3 Roger Rowland 37-37—74 +3 Micah Rudosky 37-37—74 +3 Michael Valicenti 40-34—74 +3 Peter Wilson 41-33—74 +3 Rich Beem 37-38—75 +4 Jim Carter 38-37—75 +4 Jose Coceres 38-37—75 +4 Rafael Gomez 37-38—75 +4 Kent Jones 35-40—75 +4 Jon Mansfield 40-35—75 +4 Kelly Mitchum 38-37—75 +4 Emanuele Canonica 40-36—76 +5 David Duval 40-36—76 +5 Ray Franz 37-39—76 +5 Lee Janzen 41-35—76 +5 Jesper Parnevik 37-39—76 +5 Jean-Francois Remesy 41-35—76 +5 Doug Rohrbaugh 36-40—76 +5 Jeff Roth 36-40—76 +5 Jeev M. Singh 39-37—76 +5 Tim Cantwell 41-36—77 +6 Jose Maria Olazabal 36-41—77 +6 Jose Manuel Carriles 38-40—78 +7 Jim Farrell 39-39—78 +7 Jonathan Kaye 41-37—78 +7 Kenichi Kuboya 39-39—78 +7 Mike San Filippo 41-37—78 +7 Mike Small 39-39—78 +7 Chad Sorensen 37-41—78 +7 Paul Streeter 39-39—78 +7 Don Winter 37-41—78 +7 Robert Allenby 40-39—79 +8 David Bahr 42-37—79 +8 Kevin Baker 39-40—79 +8 Roy Biancalana 40-39—79 +8 John Bickerton 41-38—79 +8 Eric Chiles 34-45—79 +8 Jim Empey 40-40—80 +9 Mark Tucker 39-41—80 +9 Dale Abraham 40-41—81 +10 Walt Chapman 39-42—81 +10 David Hutsell 41-40—81 +10 Mike Genovese WD Andre Stolz WD