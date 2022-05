CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1143 1-4 Sep 1152 Dec 1158 3-4 Mar 1161 3-4 May 1149 1-2 Jul 1104 1-2 Sep 1078 Dec 1065 1-4 Mar 1043 3-4 May 1017 Jul 968 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 765 Sep 734 Dec 718 3-4 Mar 722 3-4 May 722 3-4 Jul 717 1-4 Sep 660 3-4 Dec 638 Mar 643 3-4 May 645 1-2 Jul 642 Sep 575 1-2 Dec 563 1-4 Jul 572 1-2 Dec 535 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 685 1-4 Sep 633 Dec 621 1-4 Mar 617 3-4 May 614 Jul 613 3-4 Sep 579 3-4 Dec 579 3-4 Mar 572 May 569 1-4 Jul 557 1-2 Sep 573 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1726 1-2 Aug 1659 1-2 Sep 1584 1-2 Nov 1544 3-4 Jan 1547 1-2 Mar 1536 3-4 May 1535 Jul 1532 1-2 Aug 1511 3-4 Sep 1459 Nov 1420 Jan 1421 3-4 Mar 1410 3-4 May 1408 3-4 Jul 1406 1-4 Aug 1402 1-2 Sep 1399 1-2 Nov 1338 Jul 1338 Nov 1298 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 80.52 Aug 78.40 Sep 77.20 Oct 76.30 Dec 75.94 Jan 75.34 Mar 74.35 May 73.47 Jul 72.61 Aug 71.46 Sep 70.50 Oct 69.68 Dec 69.41 Jan 69.02 Mar 68.56 May 68.42 Jul 68.33 Aug 68.21 Sep 68.07 Oct 67.97 Dec 67.78 Jul 67.51 Oct 67.51 Dec 67.18 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 428.20 Aug 422.70 Sep 417.00 Oct 411.20 Dec 412.40 Jan 410.50 Mar 406.40 May 404.50 Jul 403.90 Aug 399.00 Sep 391.40 Oct 381.30 Dec 381.20 Jan 379.00 Mar 376.40 May 371.30 Jul 371.00 Aug 371.00 Sep 361.50 Oct 349.70 Dec 350.70 Jul 350.70 Oct 350.70 Dec 350.70