CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1154 3-4 Sep 1163 1-4 Dec 1170 Mar 1173 1-4 May 1163 Jul 1114 1-4 Sep 1085 Dec 1076 1-4 Mar 1056 3-4 May 1029 Jul 980 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 771 3-4 Sep 741 Dec 725 1-4 Mar 729 May 728 3-4 Jul 723 Sep 666 3-4 Dec 644 1-4 Mar 650 1-4 May 652 1-4 Jul 649 Sep 582 1-2 Dec 568 1-4 Jul 577 1-2 Dec 541 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 674 1-4 Sep 621 1-2 Dec 613 3-4 Mar 612 1-2 May 608 3-4 Jul 608 1-2 Sep 579 3-4 Dec 579 3-4 Jul 557 3-4 Sep 573 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1693 Aug 1632 1-4 Sep 1559 1-4 Nov 1517 1-2 Jan 1521 Mar 1514 May 1513 1-2 Jul 1511 1-4 Aug 1490 1-4 Sep 1441 Nov 1405 Jan 1406 3-4 Mar 1395 3-4 May 1393 3-4 Jul 1391 1-4 Aug 1387 1-2 Sep 1385 Nov 1329 1-4 Jul 1329 1-4 Nov 1288 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 80.12 Aug 77.73 Sep 76.33 Oct 75.22 Dec 74.73 Jan 74.05 Mar 73.01 May 72.10 Jul 71.26 Aug 70.08 Sep 69.00 Oct 68.14 Dec 67.87 Jan 67.47 Mar 67.00 May 66.86 Jul 66.77 Aug 66.64 Sep 66.52 Oct 66.43 Dec 66.26 Dec 65.65 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 427.10 Aug 421.60 Sep 415.10 Oct 408.00 Dec 408.80 Jan 407.60 Mar 404.10 May 402.50 Jul 402.20 Aug 397.60 Sep 390.90 Oct 380.90 Dec 380.70 Jan 378.50 Mar 375.90 May 370.80 Jul 370.50 Aug 370.50 Sep 361.00 Oct 349.20 Dec 351.50 Dec 351.50