CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1190 Sep 1197 1-2 Dec 1203 3-4 Mar 1205 May 1191 Jul 1130 1-2 Sep 1099 3-4 Dec 1089 1-4 Mar 1069 3-4 May 1040 1-2 Jul 974 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 786 1-4 Sep 754 3-4 Dec 739 Mar 742 May 740 3-4 Jul 735 Sep 672 1-2 Dec 647 Mar 652 3-4 May 654 3-4 Jul 651 3-4 Sep 585 1-4 Dec 571 Jul 580 1-4 Dec 546 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 629 3-4 Sep 599 1-4 Dec 596 1-4 Mar 595 1-2 May 591 3-4 Jul 591 1-2 Sep 563 1-4 Dec 563 1-4 Mar 555 1-2 May 552 3-4 Jul 558 Sep 573 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1687 Aug 1628 3-4 Sep 1558 1-2 Nov 1518 3-4 Jan 1522 Mar 1513 1-2 May 1513 Jul 1511 1-2 Aug 1490 1-4 Sep 1441 Nov 1405 Jan 1406 3-4 Mar 1395 3-4 May 1394 1-4 Jul 1391 1-4 Aug 1387 1-2 Sep 1385 1-4 Nov 1332 1-4 Jul 1332 1-4 Nov 1290 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 80.47 Aug 77.96 Sep 76.46 Oct 75.27 Dec 74.77 Jan 74.11 Mar 73.08 May 72.18 Jul 71.34 Aug 70.14 Sep 69.12 Oct 68.16 Dec 67.89 Jan 67.50 Mar 67.03 May 66.90 Jul 66.86 Aug 66.73 Sep 66.62 Oct 66.52 Dec 66.34 Jul 66.07 Oct 66.07 Dec 65.74 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 422.50 Aug 418.10 Sep 412.30 Oct 405.90 Dec 406.70 Jan 405.80 Mar 402.50 May 401.30 Jul 401.30 Aug 397.00 Sep 390.60 Oct 381.40 Dec 381.40 Jan 379.10 Mar 376.50 May 371.40 Jul 371.10 Aug 371.10 Sep 361.60 Oct 349.80 Dec 347.30 Jul 347.30 Oct 347.30 Dec 347.30