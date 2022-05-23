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Philadelphia 2, Portland 0

By Associated Press
2022/05/23 12:52
Philadelphia 2, Portland 0

Philadelphia 1 1 2
Portland 0 0 0

First Half_1, Philadelphia, Gazdag, 7 (Bedoya), 5th minute.

Second Half_2, Philadelphia, Santos, 1 (Wagner), 48th.

Goalies_Philadelphia, Andre Blake, Matt Freese; Portland, Aljaz Ivacic.

Yellow Cards_Harriel, Philadelphia, 18th; Chara, Portland, 44th; Carranza, Philadelphia, 81st; Burke, Philadelphia, 85th.

Referee_Allen Chapman. Assistant Referees_Cameron Blanchard, Michael Barwegen, Younes Marrakchi. 4th Official_Michael Radchuk.

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Lineups

Philadelphia_Andre Blake; Jack Elliott, Jakob Glesnes, Kai Wagner; Alejandro Bedoya, Leon Maximilian Flach, Daniel Gazdag, Nathan Harriel, Jose Martinez; Julian Carranza (Cory Burke, 81st), Sergio Santos (Paxten Aaronson, 52nd).

Portland_Aljaz Ivacic; Justin Rasmussen (Larrys Mabiala, 66th), Bill Tuiloma, Jose Van Rankin (David Ayala, 80th), Dario Zuparic (Zac McGraw, 90th+8); Sebastian Blanco, Diego Chara, Cristhian Paredes (Marvin Loria, 67th), Eryk Williamson (Santiago Moreno, 15th); Yimmi Chara, Nathan.

Updated : 2022-05-23 14:14 GMT+08:00

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