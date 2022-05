New England 3, Cincinnati 2

New England 2 1 — 3 Cincinnati 1 1 — 2

First Half_1, New England, Lletget, 2 (Bye), 17th minute; 2, Cincinnati, Vazquez, 7 (Nelson), 26th; 3, New England, Buksa, 7 (Bye), 43rd.

Second Half_4, Cincinnati, Barreal, 1 (Badji), 58th; 5, New England, McNamara, 1, 89th.

Goalies_New England, Matt Turner, Djordje Petrovic; Cincinnati, Roman Celentano.

Yellow Cards_Rivera, New England, 5th; Nwobodo, Cincinnati, 23rd; Boateng, New England, 90th+4.

Referee_Silviu Petrescu. Assistant Referees_Jose Da Silva, Brian Dunn, Armando Villarreal. 4th Official_Elvis Osmanovic.

___

Lineups

New England_Matt Turner; Brandon Bye, Andrew Farrell, Omar Gonzalez (Jon Bell, 83rd), DeJuan Jones; Carles Gil, Wilfrid Kaptoum (Maciel, 64th), Sebastian Lletget (Gustavo Bou, 47th), Tommy McNamara, Damian Rivera (Dylan Borrero, 64th); Adam Buksa (Emmanuel Boateng, 80th).

Cincinnati_Roman Celentano; Nick Hagglund, Ian Murphy, John Nelson, Alvas Powell (Raymon Gaddis, 61st); Luciano Acosta, Alvaro Barreal, Junior Moreno, Obinna Nwobodo; Dominique Badji (Yuya Kubo, 75th), Brandon Vazquez (Arquimides Ordonez, 84th).