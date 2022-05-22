UEFA Women's Champions League Football Winners

2002_Frankfurt (Germany)
2003_Umea (Sweden)
2004_Umea (Sweden)
2005_Turbine Potsdam (Germany)
2006_Frankfurt (Germany)
2007_Arsenal (England)
2008_Frankfurt (Germany)
2009_Duisburg (Germany)
2010_Turbine Potsdam (Germany)
2011_Lyon (France)
2012_Lyon (France)
2013_Wolfsburg (Germany)
2014_Wolfsburg (Germany)
2015_Frankfurt (Germany)
2016_Lyon (France)
2017_Lyon (France)
2018_Lyon (France)
2019_Lyon (France)
2020_Lyon (France)
2021_Barcelona (Spain)
2022_Lyon (France)
Note: UEFA Women's Cup from 2001-09.