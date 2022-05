CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1200 1-2 Sep 1206 Dec 1210 Mar 1209 1-2 May 1192 1-4 Jul 1125 Sep 1094 3-4 Dec 1084 3-4 Mar 1062 3-4 May 1032 1-4 Jul 975 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 783 1-4 Sep 750 1-2 Dec 736 Mar 739 1-2 May 739 1-4 Jul 733 1-4 Sep 672 3-4 Dec 647 3-4 Mar 653 3-4 May 655 1-4 Jul 652 1-2 Sep 586 Dec 572 1-4 Jul 581 1-2 Dec 547 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 627 3-4 Sep 588 1-2 Dec 583 1-2 Mar 582 3-4 May 579 Jul 578 3-4 Sep 550 1-2 Dec 550 1-2 Jul 545 1-4 Sep 561 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1690 1-2 Aug 1630 1-2 Sep 1558 3-4 Nov 1514 1-2 Jan 1517 1-2 Mar 1505 3-4 May 1503 1-2 Jul 1501 1-4 Aug 1481 1-4 Sep 1434 1-2 Nov 1399 3-4 Jan 1401 1-4 Mar 1390 1-4 May 1388 1-2 Jul 1385 3-4 Aug 1382 Sep 1379 3-4 Nov 1329 3-4 Jul 1329 3-4 Nov 1294 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 79.53 Aug 77.19 Sep 75.58 Oct 74.19 Dec 73.57 Jan 72.91 Mar 71.91 May 71.03 Jul 70.21 Aug 69.08 Sep 68.15 Oct 67.32 Dec 67.05 Jan 66.69 Mar 66.20 May 66.06 Jul 65.89 Aug 65.81 Sep 65.75 Oct 65.67 Dec 65.53 Dec 64.93 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 425.30 Aug 420.60 Sep 415.00 Oct 408.50 Dec 409.00 Jan 407.30 Mar 402.10 May 400.20 Jul 399.20 Aug 394.70 Sep 388.70 Oct 377.70 Dec 377.70 Jan 375.30 Mar 372.80 May 372.10 Jul 372.10 Aug 372.10 Sep 366.00 Oct 354.20 Dec 351.70 Jul 351.70 Oct 351.70 Dec 351.70