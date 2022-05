Wednesday At Parc de la Tete d'Or Lyon, France Purse: €534,555 Surface: Red clay LYON, FRANCE (AP) _ Results Wednesday from Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon at Parc de la Tete d'Or (seedings in parentheses): Men's Singles Round of 16

Federico Coria, Argentina, def. Pablo Carreno Busta (2), Spain, 7-5, 6-3.

Men's Doubles

Round of 16

Maximo Gonzalez, Argentina, and Marcelo Melo (2), Brazil, def. Hugo Nys, Monaco, and Jan Zielinski, Poland, 6-4, 3-6, 10-6.