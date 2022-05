CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1277 1-2 Sep 1278 3-4 Dec 1279 Mar 1271 3-4 May 1241 Jul 1159 3-4 Sep 1129 3-4 Dec 1117 Mar 1093 May 1062 1-2 Jul 1005 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 800 3-4 Sep 772 3-4 Dec 760 3-4 Mar 764 May 763 3-4 Jul 756 3-4 Sep 686 Dec 656 1-4 Mar 662 May 663 3-4 Jul 660 1-4 Sep 593 1-4 Dec 578 1-4 Jul 587 1-2 Dec 551 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 653 3-4 Sep 607 3-4 Dec 602 Mar 601 May 597 1-4 Jul 597 Sep 568 3-4 Dec 568 3-4 Mar 561 May 558 1-4 Jul 563 1-2 Sep 579 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1678 Aug 1624 1-4 Sep 1561 3-4 Nov 1525 1-2 Jan 1527 1-2 Mar 1513 May 1509 3-4 Jul 1507 Aug 1488 1-4 Sep 1438 3-4 Nov 1401 1-2 Jan 1403 1-4 Mar 1392 1-2 May 1390 Jul 1387 3-4 Aug 1384 1-4 Sep 1382 Nov 1337 Jul 1337 Nov 1301 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 83.49 Aug 80.33 Sep 78.41 Oct 76.80 Dec 76.12 Jan 75.28 Mar 73.96 May 72.74 Jul 71.68 Aug 70.31 Sep 69.13 Oct 68.16 Dec 67.84 Jan 67.47 Mar 66.97 May 66.83 Jul 66.73 Aug 66.61 Sep 66.50 Oct 66.41 Dec 66.32 Dec 65.72 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 411.80 Aug 408.50 Sep 404.40 Oct 400.20 Dec 401.80 Jan 401.00 Mar 397.00 May 395.20 Jul 394.90 Aug 390.70 Sep 385.10 Oct 376.30 Dec 375.80 Jan 373.70 Mar 371.20 May 370.70 Jul 370.70 Aug 370.70 Sep 369.30 Oct 357.50 Dec 355.00 Jul 355.00 Oct 355.00 Dec 355.00