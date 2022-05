Monday At Parc de la Tete d'Or Lyon, France Purse: €534,555 Surface: Red clay LYON, FRANCE (AP) _ Results Monday from Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon at Parc de la Tete d'Or (seedings in parentheses): Men's Singles Round of 32

Ugo Humbert, France, def. Gregoire Barrere, France, 6-3, 6-4.