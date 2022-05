New York City FC 2, Columbus 0

Columbus 0 0 — 0 New York City FC 1 1 — 2

First Half_1, New York City FC, Talles Magno, 2 (Rodriguez), 9th minute.

Second Half_2, New York City FC, Castellanos, 6 (Moralez), 57th.

Goalies_Columbus, Eloy Room, Evan Bush; New York City FC, Sean Johnson, Luis Barraza.

Yellow Cards_Moralez, New York City FC, 18th; Parks, New York City FC, 84th; Mensah, Columbus, 86th; Martins, New York City FC, 90th.

Referee_Marcos De Oliveira. Assistant Referees_Jose Da Silva, Tyler Wyrostek, Sorin Stoica. 4th Official_Luis Arroyo.

Lineups

Columbus_Eloy Room; Jonathan Mensah, Steven Moreira, Josh Williams; Artur, Derick Etienne (Yaw Yeboah, 81st), James Igbekeme (Luis Diaz, 56th), Darlington Nagbe, Pedro Santos, Lucas Zelarrayan; Miguel Berry (Erik Hurtado, 72nd).

New York City FC_Sean Johnson; Alexander Callens, Chris Gloster, Thiago Martins; Nicolas Acevedo, Maxi Moralez (Andres Jasson, 80th), Keaton Parks, Santiago Rodriguez (Alfredo Morales, 63rd); Valentin Castellanos, Gabriel Pereira (Thiago, 63rd), Talles Magno.