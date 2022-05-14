Friday's Major League Linescores

|Cincinnati
|002
|120
|300
|—
|8
|10
|0
|Pittsburgh
|101
|000
|000
|—
|2
|7
|0
Mahle, Díaz (7), Kuhnel (8), Solomon (9) and Stephenson; Keller, Banda (5), Hembree (7), De Jong (8) and Perez. W_Mahle 2-4. L_Keller 0-5. HRs_Cincinnati, Moustakas (3), Drury (7). Pittsburgh, Gamel (3).
___
|Milwaukee
|100
|000
|001
|—
|2
|6
|0
|Miami
|001
|000
|000
|—
|1
|5
|1
Burnes, Williams (8), Hader (9) and Caratini; López, Okert (8), Scott (9), Bender (9) and Stallings. W_Williams 2-0. L_Scott 0-1. Sv_Hader (13). HRs_Milwaukee, Wong (2). Miami, Aguilar (4).