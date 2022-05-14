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Friday's Major League Linescores

By Associated Press
2022/05/14 09:45
Friday's Major League Linescores

NATIONAL LEAGUE

Cincinnati 002 120 300 8 10 0
Pittsburgh 101 000 000 2 7 0

Mahle, Díaz (7), Kuhnel (8), Solomon (9) and Stephenson; Keller, Banda (5), Hembree (7), De Jong (8) and Perez. W_Mahle 2-4. L_Keller 0-5. HRs_Cincinnati, Moustakas (3), Drury (7). Pittsburgh, Gamel (3).

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Milwaukee 100 000 001 2 6 0
Miami 001 000 000 1 5 1

Burnes, Williams (8), Hader (9) and Caratini; López, Okert (8), Scott (9), Bender (9) and Stallings. W_Williams 2-0. L_Scott 0-1. Sv_Hader (13). HRs_Milwaukee, Wong (2). Miami, Aguilar (4).

Updated : 2022-05-14 11:18 GMT+08:00

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