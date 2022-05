CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1167 1-4 Jul 1177 1-2 Sep 1181 Dec 1185 Mar 1182 1-2 May 1161 Jul 1098 3-4 Sep 1078 1-2 Dec 1071 3-4 Mar 1056 1-2 May 1035 Jul 978 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 794 1-2 Jul 781 1-4 Sep 757 1-2 Dec 748 3-4 Mar 751 3-4 May 749 3-4 Jul 742 Sep 674 1-2 Dec 645 1-2 Mar 651 1-4 May 652 Jul 648 Sep 583 1-2 Dec 570 1-2 Jul 579 3-4 Dec 545 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 654 1-2 Jul 617 3-4 Sep 586 Dec 584 1-2 Mar 585 1-2 May 582 3-4 Jul 582 1-2 Sep 554 1-4 Dec 554 1-4 Mar 546 1-2 Jul 554 1-4 Sep 573 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1723 1-4 Jul 1646 1-2 Aug 1595 1-2 Sep 1533 1-4 Nov 1498 1-4 Jan 1499 1-2 Mar 1484 May 1480 Jul 1476 1-2 Aug 1458 Sep 1418 Nov 1376 3-4 Jan 1379 1-4 Mar 1370 May 1368 3-4 Jul 1363 3-4 Aug 1360 1-4 Sep 1358 Nov 1319 1-4 Jul 1319 1-4 Nov 1287 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 88.34 Jul 83.79 Aug 79.93 Sep 78.02 Oct 76.49 Dec 75.81 Jan 74.89 Mar 73.49 May 72.20 Jul 71.09 Aug 69.71 Sep 68.69 Oct 67.74 Dec 67.41 Jan 67.08 Mar 66.74 May 66.62 Jul 66.53 Aug 66.38 Sep 66.32 Oct 66.14 Dec 66.04 Jul 65.78 Oct 65.78 Dec 65.45 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 406.40 Jul 409.30 Aug 404.00 Sep 400.00 Oct 395.80 Dec 397.00 Jan 395.50 Mar 391.20 May 389.40 Jul 389.10 Aug 385.80 Sep 380.60 Oct 372.60 Dec 373.20 Jan 371.00 Mar 368.70 May 368.30 Jul 368.30 Aug 368.30 Sep 366.90 Oct 355.10 Dec 352.60 Dec 352.60