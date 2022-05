CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1083 1-4 Jul 1092 3-4 Sep 1096 1-2 Dec 1102 Mar 1104 1-2 May 1094 3-4 Jul 1039 1-4 Sep 1026 3-4 Dec 1026 3-4 Mar 1016 1-2 May 996 1-2 Jul 937 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 786 1-2 Jul 775 1-4 Sep 735 Dec 719 Mar 723 May 723 1-2 Jul 718 3-4 Sep 662 1-2 Dec 640 3-4 Mar 646 3-4 May 648 3-4 Jul 646 Sep 581 1-2 Dec 569 Jul 578 1-4 Dec 546 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 629 1-4 Jul 599 1-4 Sep 550 3-4 Dec 551 Mar 553 May 553 Jul 553 Sep 524 3-4 Dec 524 3-4 Mar 517 Jul 524 3-4 Sep 543 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1630 Jul 1592 1-4 Aug 1547 3-4 Sep 1487 1-4 Nov 1454 3-4 Jan 1457 3-4 Mar 1447 3-4 May 1446 3-4 Jul 1446 Aug 1431 3-4 Sep 1398 Nov 1373 1-2 Jan 1376 Mar 1368 1-4 May 1368 Jul 1361 Aug 1357 1-2 Sep 1355 1-2 Nov 1321 1-4 Jul 1321 1-4 Nov 1288 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 87.96 Jul 81.04 Aug 77.54 Sep 75.63 Oct 73.96 Dec 73.21 Jan 72.29 Mar 70.96 May 69.90 Jul 68.98 Aug 67.92 Sep 67.17 Oct 66.53 Dec 66.34 Jan 66.08 Mar 65.77 May 65.69 Jul 65.57 Aug 65.42 Sep 65.36 Oct 65.18 Dec 65.01 Jul 64.75 Oct 64.75 Dec 64.42 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 407.90 Jul 401.50 Aug 395.90 Sep 391.60 Oct 388.10 Dec 389.50 Jan 388.80 Mar 386.60 May 386.50 Jul 387.50 Aug 385.10 Sep 381.70 Oct 376.80 Dec 377.50 Jan 375.50 Mar 373.20 May 373.70 Jul 374.00 Aug 374.00 Sep 372.60 Oct 360.80 Dec 358.30 Jul 358.30 Oct 358.30 Dec 358.30