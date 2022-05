CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1083 1-4 Jul 1092 3-4 Sep 1095 1-2 Dec 1100 1-2 Mar 1102 3-4 May 1090 3-4 Jul 1032 3-4 Sep 1019 3-4 Dec 1019 3-4 Mar 1010 1-4 May 990 1-4 Jul 927 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 784 1-2 Jul 772 Sep 729 Dec 710 3-4 Mar 714 3-4 May 715 1-4 Jul 710 3-4 Sep 657 1-2 Dec 637 1-2 Mar 643 1-2 May 645 1-4 Jul 642 1-4 Sep 577 3-4 Dec 565 Jul 574 1-4 Dec 544 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 645 1-2 Jul 615 1-2 Sep 559 Dec 558 1-2 Mar 559 3-4 May 559 Jul 559 Sep 530 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1621 Jul 1585 1-4 Aug 1537 1-2 Sep 1477 1-2 Nov 1446 3-4 Jan 1450 1-4 Mar 1441 May 1440 3-4 Jul 1440 3-4 Aug 1426 1-4 Sep 1394 1-2 Nov 1372 Jan 1375 Mar 1367 3-4 May 1367 1-4 Jul 1359 1-2 Aug 1356 Sep 1354 Nov 1317 1-4 Jul 1317 1-4 Nov 1285 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 87.18 Jul 79.74 Aug 76.62 Sep 74.94 Oct 73.41 Dec 72.66 Jan 71.72 Mar 70.36 May 69.34 Jul 68.51 Aug 67.45 Sep 66.74 Oct 66.10 Dec 65.93 Jan 65.69 Mar 65.44 May 65.36 Jul 65.21 Aug 65.06 Sep 65.00 Oct 64.82 Dec 64.61 Jul 64.36 Oct 64.36 Dec 64.03 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 411.10 Jul 402.80 Aug 397.50 Sep 393.30 Oct 389.40 Dec 390.90 Jan 390.20 Mar 387.70 May 387.70 Jul 388.80 Aug 386.10 Sep 382.70 Oct 377.40 Dec 378.10 Jan 375.90 Mar 373.60 May 374.10 Jul 374.90 Aug 374.90 Sep 373.50 Oct 361.70 Dec 359.20 Jul 359.20 Oct 359.20 Dec 359.20