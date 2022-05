Columbus 2, New England 2

Columbus 1 1 — 2 New England 0 2 — 2

First Half_1, Columbus, Berry, 2 (Etienne), 27th minute.

Second Half_2, New England, Jones, 1 (Boateng), 70th; 3, New England, Buksa, 4 (Lletget), 82nd; 4, Columbus, Hurtado, 1 (Etienne), 89th.

Goalies_Columbus, Eloy Room, Brady Scott; New England, Matt Turner, Djordje Petrovic.

Yellow Cards_Morris, Columbus, 41st; Farrell, New England, 58th; Artur, Columbus, 60th.

Referee_Nima Saghafi. Assistant Referees_Jason White, Meghan Mullen, Younes Marrakchi. 4th Official_Chris Ruska.

___

Lineups

Columbus_Eloy Room; Jonathan Mensah, Josh Williams; Artur, Derick Etienne, James Igbekeme (Milos Degenek, 90th+2), Aidan Morris (Erik Hurtado, 86th), Darlington Nagbe, Pedro Santos; Miguel Berry (Lucas Zelarrayan, 46th), Yaw Yeboah (Luis Diaz, 72nd).

New England_Matt Turner; Brandon Bye, Andrew Farrell (Jozy Altidore, 68th), DeJuan Jones, Henry Kessler; Carles Gil, Sebastian Lletget (Omar Gonzalez, 84th), Tommy McNamara, Matt Polster, Damian Rivera (Emmanuel Boateng, 67th); Adam Buksa.