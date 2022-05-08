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Portland 1, New York Red Bulls 1

By Associated Press
2022/05/08 09:20
Portland 1, New York Red Bulls 1

Portland 0 1 1
New York Red Bulls 0 1 1

First Half_None.

Second Half_1, Portland, Niezgoda, 3 (Moreno), 53rd minute; 2, New York Red Bulls, Long, 2 (Nealis), 67th.

Goalies_Portland, David Bingham, Justin Vom Steeg; New York Red Bulls, Carlos Miguel, Ryan Meara.

Yellow Cards_Williamson, Portland, 46th; Casseres Jr., New York Red Bulls, 90th+2.

Referee_Alex Chilowicz. Assistant Referees_Cory Richardson, Tyler Wyrostek, Jorge Gonzalez. 4th Official_Matt Franz.

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Lineups

Portland_David Bingham; Pablo Bonilla, Larrys Mabiala, Justin Rasmussen, Dario Zuparic (Bill Tuiloma, 76th); Santiago Moreno (Sebastian Blanco, 76th), Cristhian Paredes, Eryk Williamson (Diego Chara, 69th); Yimmi Chara, Marvin Loria (David Ayala, 86th), Jaroslaw Niezgoda.

New York Red Bulls_Carlos Miguel; Tom Edwards, Aaron Long, Dylan Nealis (Omir Fernandez, 72nd), Sean Nealis, John Tolkin; Frankie Amaya (Dru Yearwood, 69th), Cristhian Casseres Jr., Lewis Morgan; Tom Barlow (Zachary Ryan, 80th), Luquinhas.

Updated : 2022-05-08 10:53 GMT+08:00

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