Brazilian Standings

Brazil Brasileiro Serie A

GP W D L GF GA Pts Corinthians 4 3 0 1 7 4 9 America Mineiro 5 3 0 2 7 6 9 Red Bull Bragantino SP 4 2 2 0 8 3 8 Atletico Mineiro 5 2 2 1 8 6 8 Coritiba 4 2 1 1 9 6 7 Sao Paulo 4 2 1 1 8 5 7 Santos 4 2 1 1 6 3 7 Cuiaba Esporte Clube MT 4 2 1 1 3 2 7 Internacional 4 2 1 1 3 3 7 Avai FC SC 4 2 1 1 4 5 7 Palmeiras 4 1 2 1 6 4 5 Flamengo 4 1 2 1 4 3 5 Botafogo 4 1 2 1 6 6 5 Fluminense 4 1 1 2 3 4 4 Ceara SC CE 3 1 0 2 4 6 3 Atletico Paranaense 4 1 0 3 1 6 3 AC Goianiense GO 4 0 3 1 3 7 3 Goias EC GO 4 0 2 2 5 9 2 EC Juventude RS 4 0 2 2 4 8 2 Fortaleza EC CE 3 0 0 3 1 4 0

___

Saturday, April 30

America Mineiro 1, Atletico Paranaense 0

Ceara SC CE 0, Red Bull Bragantino SP 1

Goias EC GO 2, Atletico Mineiro 2

Cuiaba Esporte Clube MT 1, AC Goianiense GO 1

Sunday, May 1

Botafogo 1, EC Juventude RS 1

Corinthians 1, Fortaleza EC CE 0

Coritiba 3, Fluminense 2

Internacional 0, Avai FC SC 0

Monday, May 2

Sao Paulo 2, Santos 1

Saturday, May 7

Atletico Mineiro 1, America Mineiro 2

Atletico Paranaense vs. Ceara SC CE, 7:30 p.m.

Sunday, May 8

Flamengo vs. Botafogo, 10 a.m.

Palmeiras vs. Fluminense, 3 p.m.

AC Goianiense GO vs. Goias EC GO, 3 p.m.

Red Bull Bragantino SP vs. Corinthians, 5 p.m.

Santos vs. Cuiaba Esporte Clube MT, 5 p.m.

EC Juventude RS vs. Internacional, 6 p.m.

Fortaleza EC CE vs. Sao Paulo, 6 p.m.

Monday, May 9

Avai FC SC vs. Coritiba, 7 p.m.

Wednesday, May 11

Red Bull Bragantino SP vs. Atletico Mineiro, 7:30 p.m.

Saturday, May 14

Palmeiras vs. Red Bull Bragantino SP, 3:30 p.m.

Ceara SC CE vs. Flamengo, 3:30 p.m.

Atletico Mineiro vs. AC Goianiense GO, 6 p.m.

Internacional vs. Corinthians, 6 p.m.

Fluminense vs. Atletico Paranaense, 8 p.m.

Sunday, May 15

Sao Paulo vs. Cuiaba Esporte Clube MT, 3 p.m.

Coritiba vs. America Mineiro, 4:30 p.m.

Botafogo vs. Fortaleza EC CE, 5 p.m.

Avai FC SC vs. EC Juventude RS, 5 p.m.

Goias EC GO vs. Santos, 6 p.m.

Brazil Carioca

GP W D L GF GA Pts Fluminense 11 9 1 1 16 2 28 Flamengo 11 8 2 1 27 8 26 Vasco Da Gama 11 7 1 3 19 11 22 Botafogo 11 6 2 3 24 16 20 Nova Iguacu RJ 11 4 2 5 11 15 14 AA Portuguesa RJ 11 3 3 5 11 12 12 Resende 11 3 3 5 11 17 12 Audax Rio EC RJ 11 3 2 6 9 14 11 Madureira 11 3 2 6 9 17 11 Boavista 11 3 4 4 13 16 9 Bangu 11 2 3 6 5 17 9 Volta Redonda 11 1 3 7 11 21 6

___