CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1097 Jul 1108 1-2 Sep 1109 3-4 Dec 1112 1-4 Mar 1112 3-4 May 1100 3-4 Jul 1043 3-4 Sep 1029 1-4 Dec 1027 1-2 Mar 1015 3-4 May 995 Jul 932 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 792 1-4 Jul 784 3-4 Sep 742 Dec 720 3-4 Mar 724 1-2 May 725 Jul 720 1-2 Sep 667 1-2 Dec 647 1-2 Mar 653 1-2 May 654 3-4 Jul 651 1-2 Sep 586 1-4 Dec 578 Jul 587 1-4 Dec 557 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 657 1-2 Jul 627 1-2 Sep 570 3-4 Dec 567 1-2 Mar 567 1-2 May 565 1-2 Jul 565 1-2 Sep 537 1-4 Dec 537 1-4 Mar 529 1-2 Jul 537 1-4 Sep 556 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1655 1-2 Jul 1622 Aug 1571 Sep 1504 1-4 Nov 1470 3-4 Jan 1473 3-4 Mar 1461 3-4 May 1461 Jul 1461 Aug 1447 Sep 1415 1-2 Nov 1392 3-4 Jan 1395 1-2 Mar 1388 3-4 May 1387 3-4 Jul 1380 Aug 1376 1-2 Sep 1374 3-4 Nov 1335 1-2 Jul 1335 1-2 Nov 1307 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 88.40 Jul 80.90 Aug 77.90 Sep 76.10 Oct 74.48 Dec 73.73 Jan 72.79 Mar 71.46 May 70.51 Jul 69.70 Aug 68.67 Sep 67.98 Oct 67.40 Dec 67.26 Jan 67.03 Mar 66.85 May 66.70 Jul 66.71 Aug 66.56 Sep 66.50 Oct 66.32 Dec 66.05 Jul 65.79 Oct 65.79 Dec 65.46 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 423.40 Jul 413.60 Aug 407.20 Sep 401.00 Oct 394.80 Dec 395.30 Jan 393.90 Mar 389.50 May 388.40 Jul 388.40 Aug 385.00 Sep 379.80 Oct 373.50 Dec 373.90 Jan 372.00 Mar 370.00 May 370.50 Jul 371.30 Aug 371.30 Sep 369.90 Oct 358.10 Dec 355.60 Jul 355.60 Oct 355.60 Dec 355.60