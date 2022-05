CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1096 Jul 1106 1-2 Sep 1107 1-4 Dec 1108 Mar 1108 May 1099 1-4 Jul 1052 1-4 Sep 1038 3-4 Dec 1036 Mar 1024 May 1003 1-4 Jul 938 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 803 3-4 Jul 797 1-2 Sep 756 1-4 Dec 738 1-2 Mar 742 1-4 May 743 1-4 Jul 739 1-2 Sep 683 1-2 Dec 662 1-4 Mar 668 1-4 May 669 3-4 Jul 667 Sep 601 3-4 Dec 589 1-4 Jul 598 1-2 Dec 567 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 689 1-2 Jul 659 1-2 Sep 586 Dec 583 1-2 Mar 583 1-2 May 581 1-4 Jul 581 1-4 Sep 553 Dec 553 Mar 545 1-4 Jul 553 Sep 572 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1678 1-2 Jul 1647 Aug 1596 3-4 Sep 1527 1-2 Nov 1491 3-4 Jan 1494 3-4 Mar 1483 May 1483 Jul 1483 1-4 Aug 1468 1-4 Sep 1437 Nov 1413 1-2 Jan 1415 3-4 Mar 1409 May 1408 1-2 Jul 1400 1-2 Aug 1397 Sep 1395 1-4 Nov 1357 Jul 1357 Nov 1327 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 86.50 Jul 81.85 Aug 78.85 Sep 76.97 Oct 75.30 Dec 74.62 Jan 73.77 Mar 72.59 May 71.70 Jul 70.96 Aug 70.02 Sep 69.35 Oct 68.72 Dec 68.58 Jan 68.35 Mar 68.17 May 68.02 Jul 67.91 Aug 67.76 Sep 67.70 Oct 67.52 Dec 67.24 Jul 66.99 Oct 66.99 Dec 66.66 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 426.90 Jul 419.90 Aug 412.40 Sep 405.60 Oct 399.00 Dec 399.10 Jan 397.80 Mar 393.90 May 392.70 Jul 392.70 Aug 389.00 Sep 382.50 Oct 376.30 Dec 376.60 Jan 374.50 Mar 372.50 May 373.00 Jul 373.80 Aug 373.80 Sep 372.40 Oct 360.60 Dec 358.10 Jul 358.10 Oct 358.10 Dec 358.10