CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1033 3-4 Jul 1045 1-2 Sep 1049 1-2 Dec 1052 3-4 Mar 1054 1-4 May 1048 1-2 Jul 1010 1-2 Sep 999 3-4 Dec 997 1-2 Mar 988 1-4 May 971 Jul 897 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 800 3-4 Jul 793 Sep 750 Dec 735 1-4 Mar 739 1-4 May 740 1-2 Jul 737 1-4 Sep 681 1-2 Dec 660 3-4 Mar 666 1-4 May 667 3-4 Jul 664 Sep 598 3-4 Dec 588 3-4 Jul 598 Dec 567 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 702 1-2 Jul 672 1-2 Sep 596 1-4 Dec 595 3-4 Mar 596 1-2 May 595 Jul 595 Sep 566 3-4 Dec 566 3-4 Mar 559 Jul 566 3-4 Sep 585 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1659 Jul 1630 1-2 Aug 1584 3-4 Sep 1513 1-2 Nov 1478 1-4 Jan 1482 Mar 1469 May 1469 Jul 1470 1-4 Aug 1456 3-4 Sep 1425 1-4 Nov 1402 Jan 1404 1-2 Mar 1397 3-4 May 1397 Jul 1389 Aug 1385 1-2 Sep 1383 3-4 Nov 1342 Jul 1342 Nov 1314 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 84.30 Jul 80.28 Aug 77.14 Sep 75.33 Oct 73.74 Dec 73.05 Jan 72.22 Mar 71.16 May 70.39 Jul 69.75 Aug 68.87 Sep 68.22 Oct 67.62 Dec 67.48 Jan 67.25 Mar 67.07 May 66.92 Jul 66.81 Aug 66.66 Sep 66.60 Oct 66.42 Dec 66.23 Jul 65.98 Oct 65.98 Dec 65.65 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 436.40 Jul 423.90 Aug 417.10 Sep 409.50 Oct 400.80 Dec 400.90 Jan 399.20 Mar 394.90 May 393.60 Jul 393.70 Aug 389.90 Sep 383.80 Oct 377.10 Dec 377.30 Jan 375.40 Mar 373.40 May 373.90 Jul 374.70 Aug 374.70 Sep 373.30 Oct 361.50 Dec 359.00 Jul 359.00 Oct 359.00 Dec 359.00