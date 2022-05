CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1043 1-2 Jul 1055 1-2 Sep 1058 1-4 Dec 1060 Mar 1060 3-4 May 1053 3-4 Jul 1013 3-4 Sep 1003 3-4 Dec 1002 Mar 992 3-4 May 979 1-2 Jul 899 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 813 Jul 803 1-2 Sep 757 3-4 Dec 742 1-4 Mar 746 May 747 1-4 Jul 744 1-2 Sep 688 3-4 Dec 667 1-4 Mar 672 3-4 May 675 Jul 670 3-4 Sep 605 1-2 Dec 596 1-4 Jul 605 1-2 Dec 572 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 684 Jul 654 Sep 591 1-4 Dec 591 Mar 591 May 589 Jul 589 Sep 560 3-4 Dec 560 3-4 Mar 553 Jul 560 3-4 Sep 579 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1674 Jul 1645 1-4 Aug 1600 Sep 1528 1-2 Nov 1490 1-2 Jan 1493 Mar 1479 May 1478 1-2 Jul 1479 1-4 Aug 1465 1-4 Sep 1430 1-2 Nov 1404 3-4 Jan 1407 1-4 Mar 1400 1-2 May 1399 1-2 Jul 1391 1-2 Aug 1388 Sep 1386 1-4 Nov 1346 1-2 Jul 1346 1-2 Nov 1315 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 82.70 Jul 80.09 Aug 77.02 Sep 75.25 Oct 73.74 Dec 73.06 Jan 72.26 Mar 71.22 May 70.45 Jul 69.84 Aug 69.00 Sep 68.37 Oct 67.78 Dec 67.64 Jan 67.41 Mar 67.23 May 67.08 Jul 67.09 Aug 66.94 Sep 66.88 Oct 66.70 Dec 66.60 Jul 66.34 Oct 66.34 Dec 66.01 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 442.90 Jul 430.90 Aug 423.70 Sep 414.10 Oct 404.10 Dec 403.80 Jan 401.50 Mar 396.80 May 395.20 Jul 395.50 Aug 391.80 Sep 384.40 Oct 377.30 Dec 377.60 Jan 375.70 Mar 373.70 May 374.20 Jul 375.00 Aug 375.00 Sep 373.60 Oct 361.80 Dec 359.30 Jul 359.30 Oct 359.30 Dec 359.30