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ATP Money Leaders

By Associated Press
2022/05/03 01:00
ATP Money Leaders

Through May 1

1 Rafael Nadal $3,120,355
2 Carlos Alcaraz $2,611,593
3 Stefanos Tsitsipas $2,324,992
4 Taylor Fritz $2,068,406
5 Daniil Medvedev $1,973,455
6 Hubert Hurkacz $1,442,014
7 Felix Auger-Aliassime $1,424,524
8 Andrey Rublev $1,419,369
9 Denis Shapovalov $1,307,939
10 Casper Ruud $1,240,755
11 Jannik Sinner $1,177,232
12 Alexander Zverev $1,167,784
13 Pablo Carreno Busta $1,122,106
14 Matteo Berrettini $1,062,493
15 Diego Schwartzman $1,023,872
16 Cameron Norrie $971,709
17 Roberto Bautista Agut $951,856
18 Alex de Minaur $893,472
19 Alejando Davidovich Fokina $890,905
20 John Isner $795,161
21 Miomir Kecmanovic $742,791
22 Nick Kyrgios $738,956
23 Grigor Dimitrov $690,618
24 Daniel Evans $609,652
25 Pedro Martinez $605,442
26 Gael Monfils $598,113
27 Reilly Opelka $581,664
28 Thanasi Kokkinakis $578,831
29 Fabio Fognini $552,769
30 Nikoloz Basilashvili $506,843
31 Francisco Cerundolo $500,683
32 Aslan Karatsev $498,689
33 Cristian Garin $491,928
34 Marin Cilic $491,128
35 Karen Khachanov $468,975
36 Lorenzo Sonego $466,705
37 Federico Delbonis $460,974
38 Albert Ramos-Vinolas $456,974
39 Alexander Bublik $452,943
40 Jiri Vesely $433,541
41 Botic van de Zandschulp $428,166
42 Sebastian Korda $422,952
43 Dusan Lajovic $422,796
44 Lloyd Harris $402,632
45 Mackenzie McDonald $395,233
46 Frances Tifoe $393,636
47 David Goffin $385,611
48 Maxime Cressy $384,419
49 Adrian Mannarino $379,718
50 Tommy Paul $379,568