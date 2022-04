Mexico Open at Vidanta Par Scores

Saturday At The Norman Course at Vidanta Vallarta Vallarta, Mexico Purse: $7.3 million Yardage: 7,456; Par: 71 Third Round

Jon Rahm 64-66-68—198 -15 Cameron Champ 67-66-67—200 -13 Kurt Kitayama 64-70-66—200 -13 Nate Lashley 69-68-64—201 -12 Davis Riley 69-65-67—201 -12 Patrick Rodgers 66-69-66—201 -12 Alex Smalley 66-66-70—202 -11 Satoshi Kodaira 67-69-67—203 -10 Hank Lebioda 67-67-69—203 -10 Andrew Novak 66-67-70—203 -10 Aaron Rai 65-69-69—203 -10 Patrick Reed 67-66-70—203 -10 Wesley Bryan 68-69-67—204 -9 Brandon Hagy 66-67-71—204 -9 Stephan Jaeger 69-71-64—204 -9 Adam Long 67-66-71—204 -9 Jonathan Byrd 64-70-71—205 -8 Tony Finau 71-68-66—205 -8 Bill Haas 70-70-65—205 -8 Charles Howell III 66-69-70—205 -8 C.T. Pan 66-70-69—205 -8 Chez Reavie 67-71-67—205 -8 Brandon Wu 69-70-66—205 -8 Ryan Blaum 66-70-70—206 -7 David Lipsky 69-68-69—206 -7 Trey Mullinax 64-69-73—206 -7 Sebastian Munoz 66-69-71—206 -7 Grayson Murray 73-67-66—206 -7 Aaron Wise 65-75-66—206 -7 Kiradech Aphibarnrat 70-66-71—207 -6 Scott Brown 65-69-73—207 -6 Kelly Kraft 68-69-70—207 -6 Alvaro Ortiz 68-69-70—207 -6 Sahith Theegala 65-73-69—207 -6 Abraham Ancer 71-69-68—208 -5 Hayden Buckley 66-73-69—208 -5 Doug Ghim 72-65-71—208 -5 Michael Gligic 67-70-71—208 -5 Emiliano Grillo 72-65-71—208 -5 Anirban Lahiri 68-68-72—208 -5 Peter Malnati 68-68-72—208 -5 Martin Trainer 72-65-71—208 -5 Cameron Tringale 70-68-70—208 -5 Gary Woodland 67-72-69—208 -5 Brice Garnett 70-67-72—209 -4 Robert Garrigus 68-72-69—209 -4 Lanto Griffin 71-69-69—209 -4 Lee Hodges 68-72-69—209 -4 Sung Kang 68-72-69—209 -4 Justin Lower 70-70-69—209 -4 Graeme McDowell 70-70-69—209 -4 Turk Pettit 72-67-70—209 -4 Scott Piercy 70-68-71—209 -4 Greyson Sigg 66-73-70—209 -4 Kevin Streelman 71-68-70—209 -4 Brian Stuard 71-68-70—209 -4 Brendon Todd 64-74-71—209 -4 Mark Hubbard 68-71-71—210 -3 John Huh 67-70-73—210 -3 Matt Jones 71-69-70—210 -3 Kevin Na 70-67-73—210 -3 Carlos Ortiz 70-69-71—210 -3 Ben Kohles 70-69-72—211 -2 Pat Perez 67-71-73—211 -2 Matt Wallace 70-66-75—211 -2 Wyndham Clark 68-72-72—212 -1 Tommy Gainey 69-71-72—212 -1 Bryson Nimmer 64-74-74—212 -1 David Skinns 69-69-74—212 -1 Callum Tarren 73-67-72—212 -1 Brett Drewitt 68-70-76—214 +1 D.A. Points 69-71-74—214 +1 Joshua Creel 68-70-77—215 +2 Austin Smotherman 74-66-76—216 +3