CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1043 3-4 Jul 1055 3-4 Sep 1058 1-4 Dec 1058 1-4 Mar 1057 1-2 May 1050 3-4 Jul 1012 Sep 1001 1-4 Dec 999 3-4 Mar 991 May 977 1-4 Jul 896 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 818 1-4 Jul 813 1-2 Sep 768 Dec 751 1-4 Mar 755 May 756 Jul 752 3-4 Sep 696 Dec 673 3-4 Mar 679 3-4 May 682 1-4 Jul 677 3-4 Sep 612 1-2 Dec 600 Jul 609 3-4 Dec 576 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 675 1-2 Jul 650 1-4 Sep 590 3-4 Dec 591 Mar 590 3-4 May 590 1-4 Jul 590 1-4 Sep 562 Dec 562 Mar 554 1-4 Jul 562 Sep 581 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1708 1-4 Jul 1684 3-4 Aug 1635 3-4 Sep 1558 1-4 Nov 1514 3-4 Jan 1515 1-2 Mar 1498 3-4 May 1497 Jul 1497 1-4 Aug 1483 Sep 1446 1-4 Nov 1419 3-4 Jan 1422 3-4 Mar 1415 3-4 May 1414 3-4 Jul 1406 3-4 Aug 1403 1-4 Sep 1401 3-4 Nov 1356 3-4 Jul 1356 3-4 Nov 1321 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 89.17 Jul 84.18 Aug 79.95 Sep 77.74 Oct 75.97 Dec 75.34 Jan 74.51 Mar 73.39 May 72.61 Jul 71.98 Aug 71.13 Sep 70.43 Oct 69.86 Dec 69.72 Jan 69.55 Mar 69.37 May 69.22 Jul 69.02 Aug 68.87 Sep 68.81 Oct 68.63 Dec 68.52 Jul 68.27 Oct 68.27 Dec 67.94 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 440.50 Jul 432.30 Aug 424.80 Sep 415.20 Oct 405.30 Dec 404.90 Jan 401.70 Mar 395.80 May 393.30 Jul 393.20 Aug 388.80 Sep 380.90 Oct 373.20 Dec 373.80 Jan 371.30 Mar 369.30 May 369.80 Jul 370.60 Aug 370.60 Sep 369.20 Oct 357.40 Dec 354.90 Jul 354.90 Oct 354.90 Dec 354.90