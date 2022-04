CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1074 Jul 1085 3-4 Sep 1084 3-4 Dec 1083 1-4 Mar 1082 1-4 May 1075 1-4 Jul 1034 Sep 1022 Dec 1021 Mar 1012 1-4 May 1000 Jul 914 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 816 Jul 813 1-2 Sep 769 3-4 Dec 751 3-4 Mar 754 1-2 May 755 1-2 Jul 752 Sep 697 1-2 Dec 674 3-4 Mar 680 3-4 May 683 Jul 678 1-2 Sep 613 1-4 Dec 600 3-4 Jul 610 1-2 Dec 576 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 693 Jul 671 3-4 Sep 597 1-4 Dec 596 1-4 Mar 596 May 595 1-2 Jul 595 1-2 Sep 567 1-4 Dec 567 1-4 Mar 559 1-2 Jul 567 1-4 Sep 586 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1706 1-2 Jul 1684 3-4 Aug 1633 1-4 Sep 1559 1-2 Nov 1521 Jan 1521 1-2 Mar 1504 1-2 May 1502 3-4 Jul 1503 3-4 Aug 1489 1-2 Sep 1455 1-4 Nov 1431 1-2 Jan 1434 1-2 Mar 1427 1-2 May 1426 1-2 Jul 1418 1-2 Aug 1415 Sep 1413 1-2 Nov 1372 3-4 Jul 1372 3-4 Nov 1337 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 90.60 Jul 86.60 Aug 81.96 Sep 79.62 Oct 77.75 Dec 77.09 Jan 76.21 Mar 75.03 May 74.20 Jul 73.52 Aug 72.67 Sep 71.96 Oct 71.43 Dec 71.26 Jan 70.96 Mar 70.77 May 70.69 Jul 70.55 Aug 70.40 Sep 70.34 Oct 70.16 Dec 69.92 Jul 69.63 Oct 69.63 Dec 69.30 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 440.20 Jul 430.10 Aug 422.60 Sep 413.60 Oct 405.00 Dec 404.80 Jan 400.90 Mar 393.50 May 390.70 Jul 390.20 Aug 386.40 Sep 379.00 Oct 371.50 Dec 372.30 Jan 369.90 Mar 367.90 May 368.40 Jul 369.20 Aug 369.20 Sep 367.80 Oct 356.00 Dec 353.50 Jul 353.50 Oct 353.50 Dec 353.50