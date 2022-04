French Football Champions

1894_Standard Athletic Club

1895_Standard Athletic Club

1896_Club Francais

1897_Standard Athletic Club

1898_Standard Athletic Club

1899_Le Havre

1900_Le Havre

1901_Standard Athletic Club

1902_Roubaix

1903_Roubaix

1904_Roubaix

1905_Gallia Club Paris

1906_Roubaix

1907_RC Paris

1908_Roubaix

1909_Helvetique Marseille

1910_US Tourcoing

1911_Helvetique Marseille

1912_Saint-Raphael

1913_Helvetique Marseille

1914_Olympique Lillois

1919_Le Havre

1927_CA Paris

1928_Stade Francais

1929_Marseille

1933_Olympique Lillois

1934_Sete

1935_Sochaux

1936_RC Paris

1937_Marseille

1938_Sochaux

1939_Sete

1946_Lille

1947_Roubaix-Tourcoing

1948_Marseille

1949_Reims

1950_Bordeaux

1951_Nice

1952_Nice

1953_Reims

1954_Lille

1955_Reims

1956_Nice

1957_Saint-Etienne

1958_Reims

1959_Nice

1960_Reims

1961_Monaco

1962_Reims

1963_Monaco

1964_Saint-Etienne

1965_Nantes

1966_Nantes

1967_Saint-Etienne

1968_Saint-Etienne

1969_Saint-Etienne

1970_Saint-Etienne

1971_Marseille

1972_Marseille

1973_Nantes

1974_Saint-Etienne

1975_Saint-Etienne

1976_Saint-Etienne

1977_Nantes

1978_Monaco

1979_Strasbourg

1980_Nantes

1981_Saint-Etienne

1982_Monaco

1983_Nantes

1984_Bordeaux

1985_Bordeaux

1986_Paris Saint-Germain

1987_Bordeaux

1988_Monaco

1989_Marseille

1990_Marseille

1991_Marseille

1991_Marseille

1993_No champion

1994_Paris Saint-Germain

1995_Nantes

1996_Auxerre

1997_Monaco

1998_Lens

1999_Bordeaux

2000_Monaco

2001_Nantes

2002_Lyon

2003_Lyon

2004_Lyon

2005_Lyon

2006_Lyon

2007_Lyon

2008_Lyon

2009_Bordeaux

2010_Marseille

2011_Lille

2012_Montpellier

2013_Paris Saint-Germain

2014_Paris Saint-Germain

2015_Paris Saint-Germain

2016_Paris Saint-Germain

2017_Monaco

2018_Paris Saint-Germain

2019_Paris Saint-Germain

2020_Paris Saint-Germain

2021_Lille

2022_Paris Saint-Germain

Note: No competition from 1914-18, 1940-45 because of war; suspended from 1919-26, 1929-32.