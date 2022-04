Saturday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE

Cleveland 000 020 020 — 4 4 0 New York 000 020 102 — 5 9 0

Quantrill, De Los Santos (7), Shaw (8), Sandlin (8), Clase (9) and Hedges; Cortes Jr., Holmes (7), Green (8), M.Castro (9) and Higashioka. W_M.Castro 1-0. L_Clase 0-2. HRs_Cleveland, Naylor (1), Hedges (1). New York, Donaldson (2).

___

INTERLEAGUE

Colorado 000 000 000 — 0 7 0 Detroit 400 104 40x — 13 20 0

Senzatela, Blach (6), Gilbreath (6), Chacín (7) and Díaz; Skubal, Wi.Peralta (7), De Jesus (8) and Barnhart. W_Skubal 1-1. L_Senzatela 1-1. HRs_Detroit, Torkelson (3).

___

NATIONAL LEAGUE

San Francisco 100 040 000 — 5 10 1 Washington 000 020 000 — 2 7 0

Wood, Leone (6), Brebbia (7), T.Rogers (8), Doval (9) and Casali; Sanchez, Clay (5), Cishek (6), Perez (7), Rainey (8), Finnegan (9) and Adams. W_Wood 2-0. L_Sanchez 0-1. Sv_Doval (3). HRs_Washington, Adams (1).