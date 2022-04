CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1065 1-2 Jul 1075 1-4 Sep 1073 1-4 Dec 1069 3-4 Mar 1068 3-4 May 1063 Jul 1025 1-2 Sep 1017 Dec 1016 3-4 Mar 1007 May 994 1-4 Jul 915 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 793 Jul 789 Sep 745 1-2 Dec 724 1-2 Mar 727 3-4 May 728 1-2 Jul 724 Sep 675 3-4 Dec 655 Mar 661 1-2 May 664 1-4 Jul 660 Sep 598 1-2 Dec 589 Jul 599 Dec 567 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 721 1-4 Jul 718 1-2 Sep 609 1-2 Dec 601 1-4 Mar 599 1-4 May 598 3-4 Jul 598 3-4 Sep 572 3-4 Dec 572 3-4 Mar 565 Jul 572 3-4 Sep 591 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1716 Jul 1688 Aug 1633 1-4 Sep 1551 1-4 Nov 1505 1-4 Jan 1507 Mar 1492 3-4 May 1491 1-4 Jul 1492 Aug 1478 3-4 Sep 1441 1-4 Nov 1413 1-2 Jan 1415 1-2 Mar 1409 May 1408 1-4 Jul 1400 1-4 Aug 1396 3-4 Sep 1395 1-4 Nov 1353 1-2 Jul 1353 1-2 Nov 1316 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 83.26 Jul 80.51 Aug 76.73 Sep 74.70 Oct 73.13 Dec 72.49 Jan 71.59 Mar 70.18 May 69.18 Jul 68.42 Aug 67.36 Sep 66.40 Oct 65.70 Dec 65.53 Jan 65.32 Mar 65.12 May 65.01 Jul 64.99 Aug 64.84 Sep 64.79 Oct 64.61 Dec 64.33 Jul 64.08 Oct 64.08 Dec 63.75 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 458.80 Jul 452.10 Aug 441.40 Sep 429.80 Oct 418.50 Dec 417.00 Jan 412.80 Mar 404.60 May 401.10 Jul 401.10 Aug 396.80 Sep 388.90 Oct 380.60 Dec 381.00 Jan 377.80 Mar 375.90 May 376.40 Jul 377.20 Aug 377.20 Sep 375.80 Oct 364.00 Dec 360.90 Jul 360.90 Oct 360.90 Dec 360.90