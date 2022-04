Thursday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE

New York 000 000 000 — 0 7 0 Detroit 001 000 02x — 3 7 0

Montgomery, M.Castro (7), Luetge (8) and Trevino, Higashioka; Pineda, Barnes (6), Wi.Peralta (7), Lange (8), Soto (8) and Haase. W_Pineda 1-0. L_Montgomery 0-1. Sv_Soto (3).

___

NATIONAL LEAGUE

San Francisco 010 000 010 — 2 4 0 New York 122 000 01x — 6 12 1

DeSclafani, Y.Marte (6), Beede (7) and Casali; Carrasco, Rodríguez (8), Díaz (9) and Nido. W_Carrasco 1-0. L_DeSclafani 0-1. HRs_San Francisco, Yastrzemski (1). New York, Lindor (4), Escobar (1).