CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1068 Jul 1076 1-2 Sep 1075 1-4 Dec 1072 3-4 Mar 1072 May 1068 Jul 1030 3-4 Sep 1024 Dec 1024 Mar 1014 May 1000 3-4 Jul 922 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 799 1-4 Jul 795 1-4 Sep 755 1-2 Dec 738 3-4 Mar 741 1-2 May 741 1-2 Jul 737 Sep 686 1-2 Dec 664 1-2 Mar 671 May 673 1-2 Jul 669 1-4 Sep 607 3-4 Dec 594 3-4 Jul 603 1-2 Dec 572 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 711 1-2 Jul 709 Sep 597 Dec 590 1-2 Mar 588 3-4 May 588 1-4 Jul 588 1-4 Sep 563 Dec 563 Mar 555 1-4 Jul 563 Sep 582 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1748 1-4 Jul 1719 1-2 Aug 1664 1-2 Sep 1580 Nov 1531 3-4 Jan 1532 Mar 1514 1-4 May 1511 1-2 Jul 1511 3-4 Aug 1498 Sep 1458 1-4 Nov 1428 3-4 Jan 1430 1-2 Mar 1423 3-4 May 1423 Jul 1415 Aug 1411 1-2 Sep 1410 Nov 1362 Jul 1362 Nov 1325 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 81.50 Jul 79.64 Aug 76.58 Sep 74.78 Oct 73.20 Dec 72.48 Jan 71.53 Mar 70.17 May 69.21 Jul 68.46 Aug 67.36 Sep 66.33 Oct 65.64 Dec 65.46 Jan 65.31 Mar 65.07 May 64.99 Jul 64.95 Aug 64.80 Sep 64.75 Oct 64.57 Dec 64.30 Jul 64.04 Oct 64.04 Dec 63.71 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 468.90 Jul 463.90 Aug 453.70 Sep 441.70 Oct 428.10 Dec 426.40 Jan 421.60 Mar 411.20 May 406.80 Jul 406.20 Aug 399.90 Sep 392.50 Oct 385.30 Dec 385.70 Jan 382.30 Mar 380.40 May 380.90 Jul 381.70 Aug 381.70 Sep 380.30 Oct 368.50 Dec 363.50 Jul 363.50 Oct 363.50 Dec 363.50