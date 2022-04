NATIONAL LEAGUE

BATTING_Suzuki, Chicago, .414; Olson, Atlanta, .413; Beer, Arizona, .393; Hosmer, San Diego, .390; Arenado, St. Louis, .382; M.Machado, San Diego, .365; Bryant, Colorado, .359; J.Sánchez, Miami, .359; Wendle, Miami, .357; Edman, St. Louis, .355.

RUNS_M.Machado, San Diego, 11; Bell, Washington, 10; Bryant, Colorado, 10; Estrada, San Francisco, 10; Lindor, New York, 10; Arenado, St. Louis, 9; Cron, Colorado, 9; Harper, Philadelphia, 9; Lux, Los Angeles, 9; S.Marte, New York, 9; Soto, Washington, 9; Suzuki, Chicago, 9.

RBI_Cron, Colorado, 14; Alonso, New York, 14; Arenado, St. Louis, 12; Suzuki, Chicago, 11; Bell, Washington, 11; Chisholm Jr., Miami, 10; Wisdom, Chicago, 10; Harper, Philadelphia, 10; T.Turner, Los Angeles, 10; S.Marte, New York, 10; M.Machado, San Diego, 10.

HITS_M.Machado, San Diego, 19; Olson, Atlanta, 19; Bell, Washington, 16; Hosmer, San Diego, 16; Joe, Colorado, 15; Ozuna, Atlanta, 15; Bryant, Colorado, 14; Cron, Colorado, 14; C.Hernandez, Washington, 14; Realmuto, Philadelphia, 14; Riley, Atlanta, 14; J.Sánchez, Miami, 14; T.Turner, Los Angeles, 14.

DOUBLES_E.Escobar, New York, 6; Arenado, St. Louis, 5; Hosmer, San Diego, 5; M.Machado, San Diego, 5; Olson, Atlanta, 5; Wisdom, Chicago, 5; 11 tied at 4.

TRIPLES_Chisholm Jr., Miami, 2; J.Sánchez, Miami, 2; Wong, Milwaukee, 2; 17 tied at 1.

HOME RUNS_Cron, Colorado, 6; Albies, Atlanta, 5; Suzuki, Chicago, 4; Arenado, St. Louis, 4; Ozuna, Atlanta, 4; 9 tied at 3.

STOLEN BASES_Duggar, San Francisco, 4; Bellinger, Los Angeles, 3; Lindor, New York, 3; M.Machado, San Diego, 3; S.Marte, New York, 3; T.Turner, Los Angeles, 3; DeJong, St. Louis, 2; Hayes, Pittsburgh, 2; Jankowski, New York, 2; Lux, Los Angeles, 2; McCutchen, Milwaukee, 2; J.Peterson, Milwaukee, 2; C.Taylor, Los Angeles, 2.

PITCHING_Scherzer, New York, 3-0; Musgrove, San Diego, 2-0; Megill, New York, 2-0; Bassitt, New York, 2-0; Kershaw, Los Angeles, 2-0; K.Thompson, Chicago, 2-0; Peters, Pittsburgh, 2-0; Chacín, Colorado, 2-0; S.Wilson, San Diego, 2-0; Cousins, Milwaukee, 2-0.

ERA_Heaney, Los Angeles, 0.00; M.Kelly, Arizona, 0.00; Bassitt, New York, 0.75; Carrasco, New York, 0.84; Kuhl, Colorado, 0.87; López, Miami, 0.87; Bumgarner, Arizona, 1.39; Manaea, San Diego, 1.42; Rodón, San Francisco, 1.50; Musgrove, San Diego, 1.90.

STRIKEOUTS_Scherzer, New York, 23; Burnes, Milwaukee, 22; Musgrove, San Diego, 21; Rodón, San Francisco, 21; Kershaw, Los Angeles, 20; Gibson, Philadelphia, 19; Manaea, San Diego, 19; Wainwright, St. Louis, 19; Gray, Washington, 18; Fried, Atlanta, 17; Hendricks, Chicago, 17.