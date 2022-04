CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1099 Jul 1109 Sep 1105 Dec 1100 Mar 1095 May 1087 1-2 Jul 1038 3-4 Sep 1031 1-2 Dec 1030 3-4 Mar 1016 3-4 May 999 1-4 Jul 916 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 804 Jul 799 3-4 Sep 761 1-2 Dec 747 Mar 749 1-4 May 749 1-2 Jul 744 1-2 Sep 694 1-2 Dec 674 1-2 Mar 680 1-2 May 681 1-2 Jul 678 Sep 616 3-4 Dec 598 1-2 Jul 607 1-4 Dec 576 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 746 1-2 Jul 737 Sep 604 Dec 596 3-4 Mar 593 3-4 May 593 1-4 Jul 593 1-4 Sep 573 3-4 Dec 573 3-4 Mar 566 Jul 573 3-4 Sep 592 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1716 1-2 Jul 1691 3-4 Aug 1644 3-4 Sep 1565 Nov 1520 1-2 Jan 1520 1-4 Mar 1501 1-4 May 1498 1-4 Jul 1498 1-4 Aug 1485 1-4 Sep 1446 Nov 1420 1-2 Jan 1422 1-2 Mar 1415 1-2 May 1415 Jul 1407 Aug 1403 1-2 Sep 1402 Nov 1351 3-4 Jul 1351 3-4 Nov 1319 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 80.21 Jul 78.20 Aug 75.46 Sep 73.55 Oct 71.86 Dec 71.17 Jan 70.34 Mar 69.11 May 68.16 Jul 67.38 Aug 66.31 Sep 65.22 Oct 64.57 Dec 64.40 Jan 64.23 Mar 64.08 May 63.98 Jul 63.92 Aug 63.77 Sep 63.72 Oct 63.54 Dec 63.36 Jul 63.15 Oct 63.15 Dec 62.82 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 464.40 Jul 459.60 Aug 450.10 Sep 437.50 Oct 425.50 Dec 424.20 Jan 419.90 Mar 410.00 May 406.20 Jul 405.50 Aug 398.90 Sep 391.70 Oct 385.10 Dec 385.80 Jan 382.50 Mar 380.60 May 381.10 Jul 381.90 Aug 381.90 Sep 380.50 Oct 368.70 Dec 363.70 Jul 363.70 Oct 363.70 Dec 363.70