CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1120 1-2 Jul 1128 3-4 Sep 1123 1-4 Dec 1114 1-2 Mar 1104 3-4 May 1090 3-4 Jul 1029 1-4 Sep 1020 1-2 Dec 1020 3-4 Mar 1005 3-4 May 986 1-4 Jul 905 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 813 1-4 Jul 807 Sep 766 Dec 749 3-4 Mar 751 1-4 May 750 3-4 Jul 746 1-4 Sep 692 Dec 669 Mar 675 May 676 3-4 Jul 672 3-4 Sep 615 Dec 595 3-4 Jul 604 1-2 Dec 574 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 761 1-4 Jul 746 3-4 Sep 601 1-2 Dec 594 Mar 591 May 590 1-2 Jul 590 1-2 Sep 575 Dec 575 Mar 567 1-4 Jul 575 Sep 594 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1714 3-4 Jul 1693 1-4 Aug 1647 3-4 Sep 1567 1-2 Nov 1521 Jan 1520 Mar 1498 3-4 May 1494 1-2 Jul 1493 Aug 1479 Sep 1441 Nov 1412 1-4 Jan 1414 1-4 Mar 1407 1-2 May 1406 3-4 Jul 1397 1-2 Aug 1394 Sep 1392 1-2 Nov 1344 Jul 1344 Nov 1314 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 79.99 Jul 78.09 Aug 75.40 Sep 73.72 Oct 72.21 Dec 71.59 Jan 70.77 Mar 69.54 May 68.56 Jul 67.75 Aug 66.72 Sep 65.88 Oct 65.23 Dec 65.05 Jan 64.88 Mar 64.72 May 64.62 Jul 64.57 Aug 64.42 Sep 64.37 Oct 64.19 Dec 64.05 Jul 63.80 Oct 63.80 Dec 63.47 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 466.00 Jul 460.30 Aug 449.30 Sep 437.30 Oct 425.30 Dec 424.00 Jan 419.30 Mar 409.40 May 405.20 Jul 404.20 Aug 397.30 Sep 389.90 Oct 383.20 Dec 383.60 Jan 380.30 Mar 378.40 May 378.90 Jul 379.70 Aug 379.70 Sep 378.30 Oct 366.50 Dec 361.50 Jul 361.50 Oct 361.50 Dec 361.50