NATIONAL LEAGUE

Arizona 000 000 300 — 3 9 0 New York 000 000 020 — 2 5 0

Gallen, Nelson (5), Poppen (6), Mantiply (7), Kennedy (8), Melancon (9) and C.Kelly; Carrasco, Rodríguez (6), Lugo (7), May (8), Ottavino (9) and Nido, McCann. W_Poppen 1-0. L_Rodríguez 0-1. Sv_Melancon (1). HRs_Arizona, Alcántara (1). New York, S.Marte (2).