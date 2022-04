NATIONAL LEAGUE

Arizona 000 001 002 — 3 3 2 New York 101 120 14x — 10 12 0

Davies, Wendelken (5), C.Smith (6) and Herrera; Bassitt, Shreve (7), Dr.Smith (8), Reid-Foley (9) and McCann. W_Bassitt 2-0. L_Davies 0-1. HRs_Arizona, Varsho (1). New York, Canó (1), Lindor (3), S.Marte (1).