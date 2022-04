NATIONAL LEAGUE

BATTING_Happ, Chicago, .538; Hayes, Pittsburgh, .500; Arenado, St. Louis, .438; Belt, San Francisco, .438; Suzuki, Chicago, .400; Olson, Atlanta, .391; Naquin, Cincinnati, .389; Edman, St. Louis, .385; Canha, New York, .381; Hosmer, San Diego, .381.

RUNS_Bell, Washington, 7; Joe, Colorado, 7; Nimmo, New York, 6; Olson, Atlanta, 6; 11 tied at 5.

RBI_Alonso, New York, 10; Suzuki, Chicago, 9; Arenado, St. Louis, 9; Profar, San Diego, 7; Franco, Washington, 7; O'Neill, St. Louis, 6; Stephenson, Cincinnati, 6; Bell, Washington, 6; 8 tied at 5.

HITS_Bell, Washington, 9; Franco, Washington, 9; Hayes, Pittsburgh, 9; Olson, Atlanta, 9; Ozuna, Atlanta, 9; Alonso, New York, 8; Canha, New York, 8; C.Hernandez, Washington, 8; Hosmer, San Diego, 8; Nimmo, New York, 8; Riley, Atlanta, 8.

DOUBLES_N.Castellanos, Philadelphia, 4; Alonso, New York, 3; Arenado, St. Louis, 3; Bryant, Colorado, 3; E.Escobar, New York, 3; Hosmer, San Diego, 3; M.Machado, San Diego, 3; McCutchen, Milwaukee, 3; Naquin, Cincinnati, 3; Ozuna, Atlanta, 3.

TRIPLES_Cron, Colorado, 1; Cronenworth, San Diego, 1; E.Escobar, New York, 1; Kim, San Diego, 1; Newman, Pittsburgh, 1; Nimmo, New York, 1; C.Taylor, Los Angeles, 1; Wong, Milwaukee, 1.

HOME RUNS_Suzuki, Chicago, 3; Arenado, St. Louis, 3; 16 tied at 2.

STOLEN BASES_Bellinger, Los Angeles, 2; Jankowski, New York, 2; 23 tied at 1.

PITCHING_Scherzer, New York, 2-0; Megill, New York, 2-0; Chacín, Colorado, 2-0; S.Wilson, San Diego, 2-0; 19 tied at 1-0.

ERA_Crowe, Pittsburgh, 0.00; Gibson, Philadelphia, 0.00; M.Kelly, Arizona, 0.00; Kershaw, Los Angeles, 0.00; Megill, New York, 0.00; Smyly, Chicago, 0.00; Steele, Chicago, 0.00; Wainwright, St. Louis, 0.00; Mahle, Cincinnati, 1.00; Márquez, Colorado, 1.29; Webb, San Francisco, 1.29.

STRIKEOUTS_M.Kelly, Arizona, 13; Kershaw, Los Angeles, 13; Manaea, San Diego, 13; Scherzer, New York, 13; Burnes, Milwaukee, 12; Luzardo, Miami, 12; Aa.Nola, Philadelphia, 12; Rodón, San Francisco, 12; Hendricks, Chicago, 11; Mahle, Cincinnati, 11; Megill, New York, 11.