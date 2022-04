CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 1096 1-2 Jul 1104 1-2 Sep 1101 Dec 1093 3-4 Mar 1085 3-4 May 1071 1-2 Jul 1004 3-4 Sep 992 1-4 Dec 991 1-2 Mar 977 1-4 May 957 3-4 Jul 877 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 790 1-4 Jul 783 3-4 Sep 748 3-4 Dec 735 1-4 Mar 737 1-4 May 737 3-4 Jul 733 1-2 Sep 683 1-4 Dec 661 1-2 Mar 667 3-4 May 669 1-4 Jul 665 3-4 Sep 609 1-4 Dec 593 3-4 Jul 602 1-2 Dec 572 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 757 Jul 737 3-4 Sep 589 Dec 582 Mar 578 3-4 May 578 1-4 Jul 578 1-4 Sep 569 1-4 Dec 569 1-4 Mar 561 1-2 Jul 569 1-4 Sep 588 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1682 1-4 Jul 1665 1-4 Aug 1624 1-2 Sep 1545 1-2 Nov 1501 1-2 Jan 1501 Mar 1482 May 1479 Jul 1479 Aug 1466 1-2 Sep 1428 3-4 Nov 1399 3-4 Jan 1402 Mar 1395 1-4 May 1394 1-2 Jul 1385 1-4 Aug 1381 3-4 Sep 1380 1-4 Nov 1340 1-4 Jul 1340 1-4 Nov 1311 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 78.91 Jul 76.89 Aug 74.45 Sep 72.84 Oct 71.39 Dec 70.78 Jan 69.92 Mar 68.65 May 67.68 Jul 66.89 Aug 65.86 Sep 65.02 Oct 64.40 Dec 64.21 Jan 64.03 Mar 63.87 May 63.79 Jul 63.74 Aug 63.59 Sep 63.54 Oct 63.36 Dec 63.22 Jul 62.97 Oct 62.97 Dec 62.64 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 461.40 Jul 455.70 Aug 444.70 Sep 431.60 Oct 419.90 Dec 418.90 Jan 414.80 Mar 406.10 May 402.20 Jul 401.60 Aug 395.20 Sep 387.60 Oct 380.50 Dec 381.00 Jan 377.60 Mar 375.70 May 376.20 Jul 377.00 Aug 377.00 Sep 375.60 Oct 363.80 Dec 359.30 Jul 359.30 Oct 359.30 Dec 359.30