NATIONAL LEAGUE

BATTING_Happ, Chicago, .700; Olson, Atlanta, .474; Canha, New York, .471; Hosmer, San Diego, .444; Arenado, St. Louis, .438; Belt, San Francisco, .438; Suzuki, Chicago, .417; Castillo, Pittsburgh, .385; Edman, St. Louis, .385; K.Farmer, Cincinnati, .375; Heyward, Chicago, .375; Lux, Los Angeles, .375; Ozuna, Atlanta, .375.

RUNS_Joe, Colorado, 7; Bell, Washington, 6; Olson, Atlanta, 6; Adames, Milwaukee, 5; Arenado, St. Louis, 5; Estrada, San Francisco, 5; Goldschmidt, St. Louis, 5; Kim, San Diego, 5; Nimmo, New York, 5; d'Arnaud, Atlanta, 5.

RBI_Arenado, St. Louis, 9; Suzuki, Chicago, 8; Profar, San Diego, 7; O'Neill, St. Louis, 6; Franco, Washington, 6; Chisholm Jr., Miami, 5; Au.Nola, San Diego, 5; Cron, Colorado, 5; Albies, Atlanta, 5; Bell, Washington, 5; Ozuna, Atlanta, 5; Alonso, New York, 5.

HITS_Olson, Atlanta, 9; Ozuna, Atlanta, 9; Canha, New York, 8; Hosmer, San Diego, 8; Arenado, St. Louis, 7; Bell, Washington, 7; Belt, San Francisco, 7; Bryant, Colorado, 7; Franco, Washington, 7; Happ, Chicago, 7; McNeil, New York, 7; Nimmo, New York, 7.

DOUBLES_Arenado, St. Louis, 3; Bryant, Colorado, 3; E.Escobar, New York, 3; Hosmer, San Diego, 3; McCutchen, Milwaukee, 3; Ozuna, Atlanta, 3; 19 tied at 2.

TRIPLES_Cron, Colorado, 1; Kim, San Diego, 1; Nimmo, New York, 1.

HOME RUNS_Suzuki, Chicago, 3; Arenado, St. Louis, 3; Chisholm Jr., Miami, 2; Profar, San Diego, 2; Segura, Philadelphia, 2; Belt, San Francisco, 2; C.Walker, Arizona, 2; Joe, Colorado, 2; Cron, Colorado, 2; J.Sánchez, Miami, 2; Soto, Washington, 2; Bell, Washington, 2; Ozuna, Atlanta, 2.

STOLEN BASES_Jankowski, New York, 2; 21 tied at 1.

PITCHING_Megill, New York, 2-0; Chacín, Colorado, 2-0; S.Wilson, San Diego, 2-0; 22 tied at 1-0.

ERA_15 tied at 0.00.

STRIKEOUTS_Luzardo, Miami, 12; Rodón, San Francisco, 12; Mahle, Cincinnati, 11; Megill, New York, 11; Cobb, San Francisco, 10; Gibson, Philadelphia, 10; Bassitt, New York, 8; Musgrove, San Diego, 8; Strider, Atlanta, 8; 7 tied at 7.